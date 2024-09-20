Внесены изменения в порядок возврата денег за отели — что нужно знать туристам

Туристам дали 6 месяцев на возврат денег за неиспользованные номера

В Министерстве экономического развития обновили правила возврата денежных средств за гостиничные номера по невозвратным тарифам.

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Теперь чётко прописаны условия, при которых турист может вернуть деньги, а также временные рамки, в которые это возможно. В случае бронирования возвратного тарифа турист может рассчитывать на полный возврат средств, если заранее сообщит о том, что не приедет. В противном случае отель удержит оплату за одни сутки и, по истечении 24 часов после расчётного времени, сможет сдать номер другому гостю.

Если же был выбран невозвратный тариф, возврат средств возможен только при наличии серьёзных обстоятельств, указанных в нормативных актах. В этом случае отель обязан ждать гостя до конца последнего дня оплаченного периода, но возврат денег будет возможен только при предъявлении подтверждающих документов. Важным новшеством стало то, что турист теперь обязан отправить такие документы в течение 6 месяцев с момента заезда. После получения бумаг отель обязан вернуть деньги в течение 10 дней.

Эти изменения призваны сделать процесс более прозрачным и упорядоченным, защищая как интересы туристов, так и отелей. Наличие чётких сроков и правил позволит снизить количество конфликтных ситуаций, связанных с возвратом денег за неиспользованные бронирования.

Уточнения

Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — средство размещения, состоящее из определённого количества номеров, имеющее единое руководство, предоставляющее набор услуг (минимум — заправка постелей, уборка номера и санузла).



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