Пассажирские поезда снова свяжут Россию с Китаем и Северной Кореей: новые маршруты открываются в декабре

РЖД возобновит пассажирские перевозки из Приморского края в Китай и Северную Корею, начиная с 15 декабря 2024 года. Это было объявлено начальником Дальневосточной региональной службы развития пассажирских сообщений РЖД Сергеем Фомичевым на III Всероссийском туристическом форуме "Открой Дальний Восток", проходившем в Хабаровске, сообщает ТАСС.
Фомичев отметил, что открытие этих маршрутов направлено на создание нового туристического потока между Россией, Китаем и Северной Кореей. Он подчеркнул важность этих поездов как средства для развития туризма и укрепления международного сотрудничества.
Кроме того, Фомичев добавил, что возобновление рейсов — это не только возможность для удобного и безопасного путешествия, но и важный шаг для повышения экономического взаимодействия между регионами.
Хо́лдинг "Росси́йские желе́зные доро́ги" - российская государственная вертикально интегрированная компания, владелец инфраструктуры общего пользования и крупнейший перевозчик российской сети железных дорог.
Кита́й — государство в Восточной Азии.
Корéйская Нарóдно-Демократи́ческая Респýблика — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Се́верная Коре́я.
Х-101 — это российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух-земля", разработанная для нанесения высокоточных ударов по наземным целям на большой дистанции.