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Пассажирские поезда снова свяжут Россию с Китаем и Северной Кореей: новые маршруты открываются в декабре

Россия возобновит железнодорожные рейсы в Китай и Северную Корею
0:57
Туризм

РЖД возобновит пассажирские перевозки из Приморского края в Китай и Северную Корею, начиная с 15 декабря 2024 года. Это было объявлено начальником Дальневосточной региональной службы развития пассажирских сообщений РЖД Сергеем Фомичевым на III Всероссийском туристическом форуме "Открой Дальний Восток", проходившем в Хабаровске, сообщает ТАСС.

Россия возобновит железнодорожные рейсы в Китай и Северную Корею
Фото: trainpix.org by Brown, CC BY-SA 3.0

Фомичев отметил, что открытие этих маршрутов направлено на создание нового туристического потока между Россией, Китаем и Северной Кореей. Он подчеркнул важность этих поездов как средства для развития туризма и укрепления международного сотрудничества.

Кроме того, Фомичев добавил, что возобновление рейсов — это не только возможность для удобного и безопасного путешествия, но и важный шаг для повышения экономического взаимодействия между регионами.

Уточнения

Хо́лдинг "Росси́йские желе́зные доро́ги" - российская государственная вертикально интегрированная компания, владелец инфраструктуры общего пользования и крупнейший перевозчик российской сети железных дорог.

Кита́й — государство в Восточной Азии.

Корéйская Нарóдно-Демократи́ческая Респýблика — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Се́верная Коре́я.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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