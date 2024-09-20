Эксперт объяснила, как практика в путешествиях помогает быстро выучить английский язык

Эксперт рассказала, как путешествия помогают преодолеть языковой барьер

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешествия — это не только способ сменить обстановку и насладиться новыми пейзажами, но и идеальная возможность для практики иностранного языка. Об этом в интервью РИАМО рассказала языковой коуч и тренер по преодолению языковых барьеров Ольга Гуревич.

Фото: commons.wikimedia.org by CSIRO, CC BY 3.0

"Именно в путешествиях английский перестаёт быть академическим предметом и начинает выполнять своё главное предназначение — инструмент для общения. И тут свои правила игры. Всем всё равно, использовали вы Past Simple или Present Perfect, или вообще сморозили белиберду. Либо вы понимаете людей, и они вас понимают, либо нет", — отметила эксперт.

Особенно ценной Гуревич считает возможность погружения в языковую среду в реальной жизни, что значительно ускоряет процесс освоения иностранных языков. Страх общения, по её словам, нужно воспринимать как естественную часть обучения, которая помогает преодолеть барьеры и улучшить навыки.

Уточнения

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.



Языковой барьер — фраза, использующаяся в переносном значении и обозначающая сложности в коммуникации людей, связанные с принадлежностью говорящих к разным языковым группам.



Англи́йский язы́к (самоназвание — English, the English language) — язык англо-фризской подгруппы западной группы германской ветви индоевропейской языковой семьи.

