Путешествия — это не только способ сменить обстановку и насладиться новыми пейзажами, но и идеальная возможность для практики иностранного языка. Об этом в интервью РИАМО рассказала языковой коуч и тренер по преодолению языковых барьеров Ольга Гуревич.
"Именно в путешествиях английский перестаёт быть академическим предметом и начинает выполнять своё главное предназначение — инструмент для общения. И тут свои правила игры. Всем всё равно, использовали вы Past Simple или Present Perfect, или вообще сморозили белиберду. Либо вы понимаете людей, и они вас понимают, либо нет", — отметила эксперт.
Особенно ценной Гуревич считает возможность погружения в языковую среду в реальной жизни, что значительно ускоряет процесс освоения иностранных языков. Страх общения, по её словам, нужно воспринимать как естественную часть обучения, которая помогает преодолеть барьеры и улучшить навыки.
Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.
Языковой барьер — фраза, использующаяся в переносном значении и обозначающая сложности в коммуникации людей, связанные с принадлежностью говорящих к разным языковым группам.
Англи́йский язы́к (самоназвание — English, the English language) — язык англо-фризской подгруппы западной группы германской ветви индоевропейской языковой семьи.
Х-101 — это российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух-земля", разработанная для нанесения высокоточных ударов по наземным целям на большой дистанции.