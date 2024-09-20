Опасные напитки на борту: стюардесса объяснила, почему вода для чая и кофе может быть небезопасной

Стюардесса объяснила, почему не стоит пить чай на борту самолёта

1:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Многие пассажиры самолётов даже не задумываются, откуда берётся вода для напитков на борту, но опытная стюардесса Кэт Камалани решила приоткрыть завесу тайны.

Фото: www.flickr.com by Austrian Airlines, CC BY-SA 2.0

В одном из своих видео на TikTok она честно рассказала, почему она и её коллеги избегают пить чай или кофе во время рейсов. Камалани настоятельно рекомендует пассажирам отказаться от этих напитков, поясняя, что вода для их приготовления поступает из резервуаров, которые, по её словам, практически не чистятся.

Как она отметила, резервуары, откуда берётся вода для чая и кофе, находятся на самолёте и редко подвергаются очистке, что делает их потенциальным источником загрязнений.

Несмотря на то, что кипячение может уничтожить бактерии, стюардесса считает, что риск всё же слишком высок. Камалани также подчеркнула, что большинство бортпроводников избегают употреблять такие напитки на борту по той же причине. Они предпочитают пить только те напитки, которые находятся в запечатанных бутылках или банках.

Она призывает всех пассажиров быть более осведомлёнными и внимательными к тому, что они пьют на борту самолёта, особенно если это касается напитков, приготовленных из воды из резервуаров.

Уточнения

Самолёт — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.



Стюарде́сса — член кабинного экипажа, специалист рядового состава на водных и воздушных судах и железнодорожном транспорте, выполняющий работы по обслуживанию пассажиров, но главным образом ответственный за безопасность пассажиров (в случае аварии — помощь пассажирам).

