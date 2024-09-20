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Туроператоры предлагают выгодные осенние туры в Азербайджан с безвизовым режимом и дешёвыми билетами

Туроператоры сообщили о снижении цен на авиабилеты в Азербайджан
1:59
Туризм

Российские туроператоры предложили безвизовые туры в Азербайджан, который всё чаще называют "Парижем Востока". Эта кавказская страна становится всё более популярной среди туристов благодаря упрощённым условиям въезда и снижению цен на авиабилеты, сообщает АТОР.

Туроператоры сообщили о снижении цен на авиабилеты в Азербайджан
Фото: commons.wikimedia.org by AlixSaz, CC BY-SA 4.0

Стоимость перелёта туда-обратно из Москвы уменьшилась с 46 до 35 тысяч рублей, а прямые рейсы теперь доступны из 14 российских городов. Несмотря на это, спрос на туры в Азербайджан пока растёт не так быстро, как хотелось бы, хотя некоторые туроператоры отмечают прирост спроса до 47%. Средний чек за пакетный тур в осенний сезон увеличился на 19% и составляет 95,6 тысяч рублей. Азербайджан остаётся на втором месте по продажам среди стран СНГ, уступая только Узбекистану.

Основные причины популярности осенних туров в Азербайджан включают в себя сити-туры по Баку, экскурсионные программы и лечебные курорты, в частности, Нафталан. Курорт Нафталан славится своими здравницами и отелями категории 5*, а цены здесь на 10-20% ниже, чем на Кавказских Минеральных Водах. Туристы также всё чаще выбирают путешествия в горные регионы Шеки и Гах, где можно насладиться красотой природы, местной кухней и посетить качественные SPA-отели.

Туроператоры предлагают разные варианты туров с проживанием без перелёта. Например, недельный тур в Баку стоит от 19 тысяч рублей за двоих, а более насыщенные экскурсионные программы могут достигать 141,2 тысяч рублей. Туристы могут выбирать между различными турами, в зависимости от интересов и бюджета, от коротких уикендов до длинных культурных и лечебных поездок.

Уточнения

Азербайджа́н — государство в восточной части Закавказья (Южного Кавказа) на побережье Каспийского моря, относится к Передней Азии, а также, по мнению некоторых источников, частично к Восточной Европе.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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