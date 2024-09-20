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Блогерша из России назвала пять признаков роскоши в Исландии, которые удивили её во время путешествия

Пять привычных для России вещей, которые в Исландии считаются роскошью
2:19
Туризм

Российская тревел-блогерша посетила Исландию и поделилась своими наблюдениями о том, что в этой северной стране считается роскошью, хотя в России это воспринимается как обыденность. В личном блоге "Лайк Трэвел Путешествия" на платформе "Дзен" она рассказала о пяти вещах, которые удивили её во время поездки.

Пять привычных для России вещей, которые в Исландии считаются роскошью
Фото: flickr.com by Lenny K Photography from Sydney, Australia, CC BY 2.0

Во-первых, кемпинг в Исландии — удовольствие не из дешёвых. В отличие от России, где можно разбить палатку практически где угодно, здесь это возможно только на специальных платных площадках. К тому же из-за сурового климата требуется качественное снаряжение, что ещё больше увеличивает расходы. По её словам, за одну ночь в палатке нужно заплатить около 15 евро (1,5 тысячи рублей), а за душ придётся доплатить ещё 3-4 евро (300-400 рублей). Для местных это небольшие суммы, но для туристов из других стран Европы — это уже сопоставимо с ценами на хостелы.

Вторым удивлением для блогерши стало то, что одежда из натуральной шерсти здесь считается настоящей роскошью. Цены на свитера начинаются от 12 тысяч рублей, в то время как в России подобная одежда воспринимается как что-то недорогое и доступное даже пенсионерам. В Исландии же это признак статуса.

Третьим пунктом в списке роскоши стал алкоголь. В Исландии алкогольные напитки облагаются высокими налогами. Самое дешёвое вино в магазине стоит от 1,2-1,5 тысячи рублей, что заметно выше, чем в России.

Ещё одна вещь, которая удивила блогершу, — это леса. Из-за природных условий лесов в Исландии очень мало, а местные жители часто платят за поездки в другие страны, чтобы насладиться прогулками среди деревьев.

Наконец, частные дома с земельными участками в Исландии считаются признаком богатства. Земля здесь — дефицитный ресурс, а построить дом с участком могут себе позволить лишь состоятельные люди. В России же это не воспринимается как роскошь, ведь даже в небольших городах многие имеют свои участки.

Уточнения

Исла́ндия — островное государство, расположенное на западе Северной Европы в северной части Атлантического океана (к северо-западу от Великобритании).

Ше́рсть — волосяной покров кожи у млекопитающих, кроме голого землекопа и морских зверей — ластоногих, сирен и китообразных.

Ке́мпинг — оборудованный летний лагерь для автотуристов c местами для установки палаток или лёгкими домиками, местами для стоянки автомобилей (на общей стоянке или непосредственно у жилья) и туалетами.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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