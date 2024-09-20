Вице-президент РСТ рассказал о ситуации с оформлением шенгенских виз

Вице-президент РСТ: спрос на получение шенгенских виз превышает предложение

1:23 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал об актуальной ситуации с оформлением шенгенских виз, пишет агентство Интерфакс.

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По его словам, сейчас спрос на приобретение шенгенских виз во много раз превышает предложение. Кроме того, вице-президент РСТ отметил, что процент отказов увеличился с 1,5% до 10%.

"Получить визу можно, проблема записаться на подачу документов. Спрос превышает предложение в разы. Мы видим, что действительно с отменой льготного принципа оформления виз увеличился объём документов, но при этом как минимум 17 стран продолжают в зоне шенгенского соглашения выдавать визы. 50% составляют многоразовые визы, но не 5-летние, как раньше, а, как правило, полугодовые или годовые. Процент отказов тоже увеличился: если раньше это было 1,5% процента, то сейчас — 10%. Чаще всего — из-за того, что некорректные подаются документы", — сообщил Дмитрий Горин.

Эксперт добавил, что документы на шенгенские визы следует подавать за полгода до планируемого путешествия.

Ранее Pravda.Ru писала, что россиянам порекомендовали подать документы на шенгенскую визу не позднее октября для отдыха за границей на новогодних праздниках.