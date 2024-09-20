Стало известно число россиян, которые отдохнули летом в европейских странах

Около 140 тысяч россиян отдохнули летом в европейских странах

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Спрос на путешествия в европейские страны продолжает расти. За лето их посетили около 140 тысяч туристов из России. Об этом пишет агентство Интерфакс со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина.

Фото: commons.wikimedia.org by Adrian Pingstone Arpingstone, PDM

Он отметил, что чаще всего россияне путешествовали в Италию, Францию, Испанию и Грецию.

"Мы говорили, что идёт хороший рост путешествий в Европу, несмотря на отсутствие прямого воздушного сообщения. Конечно, это несопоставимые цифры с доковидными показателями, но за это лето около 140 тысяч человек посетили Европу. В лидерах здесь Италия, Франция, Испания, Греция и ряд других стран", — сообщил Дмитрий Горин.

Ранее Pravda.Ru писала, что турпоток из России в Азию увеличился в 2 раза.