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Стало известно число россиян, которые отдохнули летом в европейских странах

Около 140 тысяч россиян отдохнули летом в европейских странах
0:55
Туризм

Спрос на путешествия в европейские страны продолжает расти. За лето их посетили около 140 тысяч туристов из России. Об этом пишет агентство Интерфакс со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина.

Около 140 тысяч россиян отдохнули летом в европейских странах
Фото: commons.wikimedia.org by Adrian Pingstone Arpingstone, PDM

Он отметил, что чаще всего россияне путешествовали в Италию, Францию, Испанию и Грецию.

"Мы говорили, что идёт хороший рост путешествий в Европу, несмотря на отсутствие прямого воздушного сообщения. Конечно, это несопоставимые цифры с доковидными показателями, но за это лето около 140 тысяч человек посетили Европу. В лидерах здесь Италия, Франция, Испания, Греция и ряд других стран", — сообщил Дмитрий Горин.

Ранее Pravda.Ru писала, что турпоток из России в Азию увеличился в 2 раза.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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