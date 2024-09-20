Депутаты предлагают сделать туризм в России доступным для людей с ограниченными возможностями

Комитет Госдумы по туризму рекомендовал принять законопроект об инклюзивном туризме, направленный на повышение доступности отдыха в России для людей с ограниченными возможностями, сообщает Tourdom.
Законопроект, представленный группой депутатов, призван обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов к туристическим объектам.
В настоящее время это никак не регулируется на законодательном уровне, хотя в госпрограмме "Развитие туризма" прописана необходимость создания условий для оздоровления всех категорий граждан.
Документ предполагает, что муниципалитеты возьмут на себя ответственность за создание условий для комфортного отдыха инвалидов, включая допуск собак-поводырей и выделение парковочных мест.
Депутаты считают, что внедрение инклюзивности не только поможет интеграции инвалидов в общественную жизнь, но и повысит качество туристической индустрии.
Собака-поводырь — специально обученная собака, которая может помогать незрячим и слабовидящим людям передвигаться вне помещений и избегать препятствий.
Интегра́ция — процесс объединения частей в целое.
Х-101 — это российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух-земля", разработанная для нанесения высокоточных ударов по наземным целям на большой дистанции.