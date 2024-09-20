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Депутаты предлагают сделать туризм в России доступным для людей с ограниченными возможностями

Госдума рассмотрит законопроект об инклюзивном туризме
0:57
Туризм

Комитет Госдумы по туризму рекомендовал принять законопроект об инклюзивном туризме, направленный на повышение доступности отдыха в России для людей с ограниченными возможностями, сообщает Tourdom.

Госдума рассмотрит законопроект об инклюзивном туризме
Фото: pxhere.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Законопроект, представленный группой депутатов, призван обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов к туристическим объектам.

В настоящее время это никак не регулируется на законодательном уровне, хотя в госпрограмме "Развитие туризма" прописана необходимость создания условий для оздоровления всех категорий граждан.

Документ предполагает, что муниципалитеты возьмут на себя ответственность за создание условий для комфортного отдыха инвалидов, включая допуск собак-поводырей и выделение парковочных мест.

Депутаты считают, что внедрение инклюзивности не только поможет интеграции инвалидов в общественную жизнь, но и повысит качество туристической индустрии.

Уточнения

Собака-поводырь — специально обученная собака, которая может помогать незрячим и слабовидящим людям передвигаться вне помещений и избегать препятствий.

Интегра́ция — процесс объединения частей в целое.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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