Депутаты предлагают сделать туризм в России доступным для людей с ограниченными возможностями

Госдума рассмотрит законопроект об инклюзивном туризме

0:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

Комитет Госдумы по туризму рекомендовал принять законопроект об инклюзивном туризме, направленный на повышение доступности отдыха в России для людей с ограниченными возможностями, сообщает Tourdom.

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Законопроект, представленный группой депутатов, призван обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов к туристическим объектам.

В настоящее время это никак не регулируется на законодательном уровне, хотя в госпрограмме "Развитие туризма" прописана необходимость создания условий для оздоровления всех категорий граждан.

Документ предполагает, что муниципалитеты возьмут на себя ответственность за создание условий для комфортного отдыха инвалидов, включая допуск собак-поводырей и выделение парковочных мест.

Депутаты считают, что внедрение инклюзивности не только поможет интеграции инвалидов в общественную жизнь, но и повысит качество туристической индустрии.

Уточнения

Собака-поводырь — специально обученная собака, которая может помогать незрячим и слабовидящим людям передвигаться вне помещений и избегать препятствий.



Интегра́ция — процесс объединения частей в целое.

