Российская семья потратила несколько миллионов рублей на тур в Турцию

Семья из России купила многомиллионный тур в Турцию

0:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская семья совершила роскошную покупку — самый дорогой тур в Турцию на 2024 год, стоимостью 28 миллионов рублей. Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский. Месячное путешествие в Кемер было организовано для пяти человек. Путевку продал туроператор, входящий в состав РСТ.

Фото: commons.wikimedia.org by Vitalis Eichwald, CC BY-SA 3.0

В Таиланде планируют ввести сбор для иностранных туристов с 2025 года. Пошлина составит около 400 рублей для въезжающих по суше и морю, и порядка 800 рублей — для прибывающих по воздуху.

Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал о наиболее удобных и выгодных азиатских направлениях для осеннего отдыха, где пока не планируется введение подобных сборов.

В Турции рассматривают возможность отмены системы "все включено" в отелях из-за возникших проблем.

Уточнения

Кеме́р (тур. Kemer) — район турецкой провинции Анталья, курортный и портовый город на средиземноморском побережье.



Туропера́тор — субъект предпринимательской деятельности, осуществляющий на основании лицензии разработку и продвижение туристского продукта, рассчитанного на массовый и индивидуальный потребительский спрос, а также его реализацию турагентам и туристам.



