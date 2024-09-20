Российская семья потратила несколько миллионов рублей на тур в Турцию

Российская семья совершила роскошную покупку — самый дорогой тур в Турцию на 2024 год, стоимостью 28 миллионов рублей. Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский. Месячное путешествие в Кемер было организовано для пяти человек. Путевку продал туроператор, входящий в состав РСТ.
В Таиланде планируют ввести сбор для иностранных туристов с 2025 года. Пошлина составит около 400 рублей для въезжающих по суше и морю, и порядка 800 рублей — для прибывающих по воздуху.
Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал о наиболее удобных и выгодных азиатских направлениях для осеннего отдыха, где пока не планируется введение подобных сборов.
В Турции рассматривают возможность отмены системы "все включено" в отелях из-за возникших проблем.
Кеме́р (тур. Kemer) — район турецкой провинции Анталья, курортный и портовый город на средиземноморском побережье.
Туропера́тор — субъект предпринимательской деятельности, осуществляющий на основании лицензии разработку и продвижение туристского продукта, рассчитанного на массовый и индивидуальный потребительский спрос, а также его реализацию турагентам и туристам.
Х-101 — это российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух-земля", разработанная для нанесения высокоточных ударов по наземным целям на большой дистанции.