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Комитет Госдумы поддержал законопроект о сельском туризме

Госдума поддерживает развитие комплексного сельского туризма
1:10
Туризм

Развитие сельского туризма хотят сделать комплексным, охватить не только отдельных сельхозпроизводителей, но и всю территорию, где он организован, сообщает Рамблер. Такой законопроект получил поддержку на заседании Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры 19 сентября.

Госдума поддерживает развитие комплексного сельского туризма
Фото: freepik.com by cookie_studio, PDM

Документ, подготовленный группой парламентариев, вносит изменения в закон "Об основах туристской деятельности" и уточняет правовое регулирование сельского туризма. По мнению авторов законопроекта, сельский туризм должен стать одним из ключевых направлений развития внутреннего туризма.

Согласно предлагаемым изменениям, понятие сельского туризма переходит из отраслевой сферы в географическую.

"Сельский туризм — это про сельскую территорию, а не про сельское хозяйство", — пояснила член Комитета Государственной Думы по делам национальностей Лариса Буранова.

Ко второму чтению в поправках к законопроекту учтены замечания Правительства. В частности, уточнено, что подразумевается под ознакомлением с объектами культурного наследия.

Уточнения

Сельский туризм (агротуризм) — сектор туристской индустрии, ориентированный на использование природных, культурно-исторических и других ресурсов сельской местности и её особенностей для создания комплексного туристского продукта. Туристы ведут сельский образ жизни, знакомятся с местными культурой и обычаями, принимают участие в традиционном сельском труде.

Законопроект — документ с текстом закона, предлагаемый к принятию законодательному органу или на референдум.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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