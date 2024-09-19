Как рекомендуется туристам одеваться в ОАЭ

Отправляясь в Дубай, не забудьте о местном этикете в одежде. В общественных местах, таких как торговые центры и рестораны, стоит отдавать предпочтение одежде, закрывающей плечи и колени, сообщает Рамблер.
Женщинам рекомендуется выбирать свободные платья, юбки или брюки, не слишком обтягивающие фигуру. Мужчинам подойдут шорты и футболки, но лучше избегать слишком коротких или открытых вариантов. Купальники уместны только на пляжах и в бассейнах отелей.
Помните о климате: выбирайте одежду из натуральных тканей, таких как хлопок или лен. Несмотря на жару, в помещениях часто работают кондиционеры, поэтому пригодится легкий свитер или накидка.
Этике́т (от фр. étiquette — этикетка, надпись) — правила поведения людей в обществе, поддерживающие представления данного общества о подобающем виде.
Лён (лат. Línum) — род травянистых растений семейства Льновые (Linaceae). Насчитывает около 200 видов. Лён обыкновенный является ценной прядильной и масличной культурой.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о пополнении парка истребителей российских ВВС новыми самолётами Су-57.