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Как рекомендуется туристам одеваться в ОАЭ

Как одеваться туристам в Дубае
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Туризм

Отправляясь в Дубай, не забудьте о местном этикете в одежде. В общественных местах, таких как торговые центры и рестораны, стоит отдавать предпочтение одежде, закрывающей плечи и колени, сообщает Рамблер.

Как одеваться туристам в Дубае
Фото: pixabay.com by Ahmad Ardity, PDM

Женщинам рекомендуется выбирать свободные платья, юбки или брюки, не слишком обтягивающие фигуру. Мужчинам подойдут шорты и футболки, но лучше избегать слишком коротких или открытых вариантов. Купальники уместны только на пляжах и в бассейнах отелей.

Помните о климате: выбирайте одежду из натуральных тканей, таких как хлопок или лен. Несмотря на жару, в помещениях часто работают кондиционеры, поэтому пригодится легкий свитер или накидка.

Уточнения

Этике́т (от фр. étiquette — этикетка, надпись) — правила поведения людей в обществе, поддерживающие представления данного общества о подобающем виде.

Лён (лат. Línum) — род травянистых растений семейства Льновые (Linaceae). Насчитывает около 200 видов. Лён обыкновенный является ценной прядильной и масличной культурой.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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