Как рекомендуется туристам одеваться в ОАЭ

Как одеваться туристам в Дубае

0:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Отправляясь в Дубай, не забудьте о местном этикете в одежде. В общественных местах, таких как торговые центры и рестораны, стоит отдавать предпочтение одежде, закрывающей плечи и колени, сообщает Рамблер.

Фото: pixabay.com by Ahmad Ardity, PDM

Женщинам рекомендуется выбирать свободные платья, юбки или брюки, не слишком обтягивающие фигуру. Мужчинам подойдут шорты и футболки, но лучше избегать слишком коротких или открытых вариантов. Купальники уместны только на пляжах и в бассейнах отелей.

Помните о климате: выбирайте одежду из натуральных тканей, таких как хлопок или лен. Несмотря на жару, в помещениях часто работают кондиционеры, поэтому пригодится легкий свитер или накидка.

Уточнения

Этике́т (от фр. étiquette — этикетка, надпись) — правила поведения людей в обществе, поддерживающие представления данного общества о подобающем виде.



Лён (лат. Línum) — род травянистых растений семейства Льновые (Linaceae). Насчитывает около 200 видов. Лён обыкновенный является ценной прядильной и масличной культурой.



