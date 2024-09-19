Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эндокринолог: существует четыре способа выявления скрытой формы ожирения
Почему огурцы могут спровоцировать метеоризм и другие проблемы
Эксперт раскрыл причины роста цен на авиабилеты в России
Чесночные маски против акне: миф или опасная реальность
NHB: многие заболевания вызываются не одиночеством, а другими причинами
Эксперт назвал флипперов среди тех, кто берёт ипотеку под 20%
"Гравитон" начал производство мониторов на заводе Samsung
Как избежать поломок садового инвентаря: советы специалистов
В России количество заболевших гриппом и ОРВИ выросло почти на 50 процентов

Вице-президент РСТ: у Камчатского края есть огромный потенциал в сфере приключенческого туризма

Вице-президент РСТ: интерес туристов к Камчатскому краю будет расти
1:01
Туризм

Вице-президент Российского союза туриндустрии Вадим Мамонтов заявил, что в ближайшие 5 лет турпоток в Камчатский край может вырасти в 2-3 раза. Об этом сообщает пресс-служба РСТ.

Вице-президент РСТ: интерес туристов к Камчатскому краю будет расти
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Вадим Мамонтов отметил, что в сфере приключенческого туризма у региона есть огромный потенциал. Кроме того, он добавил, что открытие крупного горнолыжного курорта повлияет на число путешественников в регионе.

"Думаю, поток туристов может вырасти в 2-3 раза в ближайшие 5 лет. В сегменте приключенческого туризма у региона очень большой потенциал. А когда появится ещё и крупный горнолыжный курорт, он станет дополнительным драйвером развития туризма на Камчатке. Тем более что регион уже много лет считается меккой фрирайда, зимний поток сюда уже хороший", — заявил вице-президент РСТ.

Ранее Pravda.Ru писала о причинах отправиться в путешествие на Камчатку.

Уточнения

Камча́тский край — субъект Российской Федерации, входящий в состав Дальневосточного федерального округа и являющийся частью Дальневосточного экономического района.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
В США оценили пополнение ВВС РФ новыми истребителями Су-57

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о пополнении парка истребителей российских ВВС новыми самолётами Су-57.

В США высказались о пополнении ВВС РФ новыми истребителями Су-57
Как обеззаразить почву в теплице
Как обеззаразить почву после урожая: простой и эффективный метод
Как избавиться от проволочника раз и навсегда: секреты опытных дачников
Как использовать бархатцы после цветения
Ракета Х-101. Могучее вооружение с дальним радиусом действия Дмитрий Плотников Театр Моссовета готов к приёму зрителей — открылся 102-й сезон Анжела Якубовская Последний султан Турции покорился русским и лупил англичан Сергей Лебедев
5 коварных ошибок при доливке антифриза, которые могут вывести двигатель из строя
Как приготовить очень вкусные сосиски с сыром в лаваше
Как приготовить вкуснейший зефирный десерт с яблоком, киви и бананом
Как приготовить вкуснейший зефирный десерт с яблоком, киви и бананом
Последние материалы
Чесночные маски против акне: миф или опасная реальность
NHB: многие заболевания вызываются не одиночеством, а другими причинами
Эксперт назвал флипперов среди тех, кто берёт ипотеку под 20%
"Гравитон" начал производство мониторов на заводе Samsung
Как избежать поломок садового инвентаря: советы специалистов
В России количество заболевших гриппом и ОРВИ выросло почти на 50 процентов
Баскетболист Симанич вернулся в спорт после удаления почки
The Lancet Neurology: число инсультов выросло на 70% с 1990 года
Как самостоятельно приготовить топленое масло
Life: учёные заявили, что IQ человечества стремительно падает
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.