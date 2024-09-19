Вице-президент РСТ: у Камчатского края есть огромный потенциал в сфере приключенческого туризма

Вице-президент РСТ: интерес туристов к Камчатскому краю будет расти

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вице-президент Российского союза туриндустрии Вадим Мамонтов заявил, что в ближайшие 5 лет турпоток в Камчатский край может вырасти в 2-3 раза. Об этом сообщает пресс-служба РСТ.

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Вадим Мамонтов отметил, что в сфере приключенческого туризма у региона есть огромный потенциал. Кроме того, он добавил, что открытие крупного горнолыжного курорта повлияет на число путешественников в регионе.

"Думаю, поток туристов может вырасти в 2-3 раза в ближайшие 5 лет. В сегменте приключенческого туризма у региона очень большой потенциал. А когда появится ещё и крупный горнолыжный курорт, он станет дополнительным драйвером развития туризма на Камчатке. Тем более что регион уже много лет считается меккой фрирайда, зимний поток сюда уже хороший", — заявил вице-президент РСТ.

Ранее Pravda.Ru писала о причинах отправиться в путешествие на Камчатку.

Уточнения

Камча́тский край — субъект Российской Федерации, входящий в состав Дальневосточного федерального округа и являющийся частью Дальневосточного экономического района.

