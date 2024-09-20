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В Росаккредитации рассказали, сколько российских отелей получили звёзды в 2024 году

Специалисты подвели итоги летней оценки российских гостиниц
1:42
Туризм

Летом 2024 года в России прошла масштабная классификация гостиниц, в ходе которой было оценено около 4,5 тысяч отелей. Интересно, что более половины из них (2,3 тысячи) получили статус "без звёзд". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росаккредитации. Процедура классификации проводится аккредитованными органами, и на данный момент в стране таких организаций насчитывается 180. Они оценивают не только отели, но и пляжи с горнолыжными трассами.

Специалисты подвели итоги летней оценки российских гостиниц
Фото: commons.wikimedia.org by Alex Corinthia, CC BY-SA 4.0

Классификация выявила, что лишь немногим объектам удалось заработать высокие оценки. Например, статус "одна звезда" получили всего 113 гостиниц, "две звезды" — 369, а "три звезды" — 1 031 отель. Четыре звезды присвоены 492 объектам, а максимум — "пять звёзд" — получили лишь 92 гостиницы. Также за лето в реестр Росаккредитации добавились 16 новых аккредитованных организаций, которые помимо гостиниц могут классифицировать пляжи и горнолыжные трассы.

Всего на сентябрь 2024 года в реестре Росаккредитации значатся 21 106 объектов размещения, а также 222 пляжа и 542 горнолыжные трассы, имеющие действующие свидетельства о классификации. По мнению Росаккредитации, аккредитация помогает улучшить качество услуг и обеспечивает безопасность, устанавливая четкие требования для разных типов объектов.

Уточнения

Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — средство размещения, состоящее из определённого количества номеров, имеющее единое руководство, предоставляющее набор услуг (минимум — заправка постелей, уборка номера и санузла). 

Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по формированию единой национальной системы аккредитации и осуществляющий контроль за деятельностью аккредитованных лиц.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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