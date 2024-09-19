Неожиданный совет от эксперта: где лучше сидеть в самолёте для максимального комфорта

Почему лучшие места в самолёте — у туалета: советы опытного путешественника

1:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

Когда дело касается выбора места в самолёте, большинство пассажиров стремится занять место у окна или возле прохода, поближе к передней части салона. Однако опытные путешественники утверждают, что самое неудобное место, на первый взгляд, может быть лучшим выбором для комфортного полёта.

Фото: flickr.com by eltpics, CC BY-NC 2.0

Речь идёт о последних рядах у туалетов. Это место, по мнению экспертов, приносит неожиданные преимущества. Например, известный авиатурист Джон Бёрфит поделился своим опытом с изданием Metro. Он всегда выбирает это место с тех пор, как однажды в течение всего перелёта кто-то пинал его сиденье. После этого случая он решил бронировать место в самом конце салона. Однажды ему повезло с местом у окна в последнем ряду, и он понял, что это идеальное место для него.

В чём преимущества? Во-первых, здесь можно спокойно откинуть кресло, не беспокоясь о пассажирах сзади. Во-вторых, в некоторых самолётах там всего два кресла, что создаёт дополнительное пространство и комфорт. Ещё один плюс — пассажиров в последних рядах первыми обслуживают напитками и едой. А до туалета всего несколько шагов, что удобно на длительных рейсах.

Есть и минусы. Одним из них является отсутствие окна в некоторых моделях самолётов, что исключает возможность полюбоваться облаками. А если у вас стыковочный рейс, придётся подождать, пока все пассажиры выйдут из салона, чтобы добраться до выхода.

Уточнения

Самолёт — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.

