Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как тренировать пресс стоя
Эксперты назвали "подводные камни" при расторжении вкладов и открытии новых
Исследование показало, как кошки оценивают собственные размеры и форму
Как освежить интерьер: простые идеи
Кабачковая икра без долгого стояния у плиты: готовим для неё овощи в пакетах для запекания
Никита Баранок: Дзюба мотивирует футболистов "Акрона"
Как сделать блины тонкими и нежирными с помощью простого трюка
Распознать и победить: почему в урожае капусты может развиться внутренняя гниль
Как действовать при потере ключа зажигания

Путеводитель по малым городам России: что стоит увидеть в Печорах, Городце и Плёсе

Скрытые жемчужины России: куда поехать за пределы Москвы и Питера?
1:36
Туризм

Если вам кажется, что вы видели всё в России, вспомните, что за пределами крупных городов, таких как Москва и Санкт-Петербург, скрываются настоящие сокровища. Небольшие провинциальные города России предлагают уникальные впечатления и позволяют глубже погрузиться в историю и культуру страны.

Скрытые жемчужины России: куда поехать за пределы Москвы и Питера?
Фото: commons.wikimedia.org by Artem Korzhimanov, CC BY 3.0

Одним из таких городов является Печоры в Псковской области. Этот уютный уголок известен своими древними монастырями и архитектурой, среди которых выделяется Псково-Печорский монастырь. Этот монастырь удивителен не только своей исторической значимостью, но и тем, что он ни разу не закрывался, даже в советские времена, когда религиозные учреждения повсеместно оказывались под запретом.

Ещё один интересный город — Городец в Нижегородской области. Он славится своими традиционными ремёслами и промыслами, сохраняя атмосферу старой России. Здесь стоит посетить музеи пряника и игрушки, которые стали визитной карточкой региона. Городец также живописно расположился на берегах Волги, предлагая великолепные виды на реку и возможности для неспешных прогулок.

Если вам по душе творчество и вдохновение, обратите внимание на Плёс в Ивановской области. Этот городок уже давно стал меккой для художников и поэтов. Левитан, например, создал здесь свои величайшие пейзажи. В Плёсе до сих пор царит атмосфера творчества и вдохновения, которая пленяет каждого, кто сюда приезжает.

Уточнения

Печо́ры — город в Псковской области России. Административный центр Печорского района и городского поселения Печоры.

Городе́ц — город (с 1171 года) в Нижегородской области России.

Плёс (ист Плёсо) — город на Волге, административный центр Плёсского городского поселения в составе Приволжского района Ивановской области.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Ракета Х-101 нацелена на Запад. Российская ударная сила с "британским" радиусом действия

Х-101 — это российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух-земля", разработанная для нанесения высокоточных ударов по наземным целям на большой дистанции.

Ракета Х-101. Могучее вооружение с дальним радиусом действия
Кошки разных цветов и их энергетическое влияние на дом
Выбираем питомца: как цвет шерсти кошки влияет на вашу жизнь
Краснодарский край стал самым опасным регионом для летнего отдыха в 2024 году
Не по классике, но очень сочно и действительно вкусно: лечо с кабачками на зиму
Ракета-дрон "Паляниця". Очередная "вундервафля" от армии Украины? Дмитрий Плотников Театр Моссовета готов к приёму зрителей — открылся 102-й сезон Анжела Якубовская Последний султан Турции покорился русским и лупил англичан Сергей Лебедев
Сводка с фронта: ВС РФ прорвались в центр Торецка, "поход" на Курскую область обернулся охотой на ВСУ
Тыква, тушённая на сковороде: простой гарнир с луком и чесночком, который легко менять по вкусу
Куриная печень с картошкой, запечённая в духовке: вкусно и полезно, и без лишнего жира
Куриная печень с картошкой, запечённая в духовке: вкусно и полезно, и без лишнего жира
Последние материалы
Исследование показало, как кошки оценивают собственные размеры и форму
Как освежить интерьер: простые идеи
Кабачковая икра без долгого стояния у плиты: готовим для неё овощи в пакетах для запекания
Никита Баранок: Дзюба мотивирует футболистов "Акрона"
Как сделать блины тонкими и нежирными с помощью простого трюка
Распознать и победить: почему в урожае капусты может развиться внутренняя гниль
Как действовать при потере ключа зажигания
Скрытые жемчужины России: куда поехать за пределы Москвы и Питера?
ФАС выдала предупреждение крупнейшему поставщику табачной продукции
Канчельскис прокомментировал заявление Глушенкова по поводу игры в сборной России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.