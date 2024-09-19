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В России создадут турмаршруты по акватории Охотского моря

В Магаданской области создадут маршруты морских прогулок
1:02
Туризм

В Магаданской области разрабатывают маршруты морских прогулок по акватории Охотского моря. Об этом пишет агентство Интерфакс со ссылкой на главу эколого-туристического совета при региональной думе Александра Нестеровича.

В Магаданской области создадут маршруты морских прогулок
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Он сообщил, что власти рассматривают несколько вариантов туристических маршрутов.

"Мы рассматриваем несколько вариантов морских прогулок, которые будут пролегать через остров Завьялова и полуостров Кони. Также предполагается возможность ночёвки на острове и на территории мыса Плоский. Сейчас ведутся переговоры с руководством заповедника "Магаданский", — рассказал Александр Нестерович.

Предположительно, туры будут рассчитаны на 3-5 дней. Кроме морских прогулок в них включат трансфер, услуги гида, питание, осмотр достопримечательностей Магадана, а также посещение музеев и мемориальных комплексов.

Ранее Pravda.Ru писала, что в Самарской области создадут турмаршрут по загородным резиденциям купцов.

Уточнения

Магада́нская о́бласть — субъект Российской Федерации на северо-востоке страны, относится к районам Крайнего Севера.

Охо́тское море  море Тихого океана, отделяется от него полуостровом Камчатка, Курильскими островами и островом Хоккайдо.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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