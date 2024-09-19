Увеличение пассажиропотока и инфляция станут основными причинами подорожания авиабилетов в 2025 году

В 2025 году стоимость авиабилетов заметно вырастет, основной причиной этого станет увеличение пассажиропотока, заявил авиаэксперт Роман Гусаров в интервью KP.RU.
По его словам, высокая загруженность самолётов, достигающая 100%, является основным фактором, который влияет на рост цен. Эксперт отметил, что на данный момент авиакомпании работают на уровне рентабельности как на внутренних, так и на международных рейсах.
Помимо увеличения числа пассажиров, на стоимость билетов влияют другие факторы, такие как рост расходов на ремонт и запчасти для самолётов. Из-за инфляции цены на детали и их доставку существенно увеличились. Кроме того, авиакомпании вынуждены платить значительные аэропортовые и аэронавигационные сборы, которые ежегодно индексируются в зависимости от уровня инфляции. Гусаров добавил, что с 17 сентября 2024 года аэронавигационные сборы в России выросли на 37% для внутренних рейсов и в два раза для международных направлений.
К дополнительным факторам, способствующим подорожанию билетов, можно отнести увеличение стоимости кредитов и авиатоплива. Эти расходы также существенно влияют на общую стоимость авиаперевозок и продолжат подниматься в ближайшем будущем.
Авиабиле́т — договор о перевозке между авиакомпанией и пассажиром, предоставляющий право на услуги авиационной пассажирской перевозки, в виде именного документа установленного образца.
Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги.
Самолёт — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о пополнении парка истребителей российских ВВС новыми самолётами Су-57.