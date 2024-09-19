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Грязь и парковки: местные жители рассказали о проблемах курорта на фоне рекордного туризма

Туристы и местные жалуются на грязные улицы и проблемы с парковками в Геленджике
1:50
Туризм

Мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил в своём телеграм-канале, что город уже посетило 3,8 млн туристов в этом сезоне, что на 8,6% больше, чем в прошлом году.

Туристы и местные жалуются на грязные улицы и проблемы с парковками в Геленджике
Фото: г-1 by Екатеринодарская Епархия, CC BY 2.0

Средняя заполняемость гостиниц и санаториев достигла 97%, а бронирование на бархатный сезон в сентябре превышает 80%. Более того, жители активно бронируют отдых на декабрь, уже зарезервировано 26,1% от общего номерного фонда. Однако, несмотря на успешные показатели, местные жители выражают недовольство состоянием инфраструктуры. В комментариях под постом мэра они жалуются на грязные улицы и проблемы с парковками. Некоторые указывают на то, что по многим улицам невозможно нормально передвигаться, так как они заставлены автомобилями.

Один из пользователей отметил: "Гости гуляют по мусору. Когда наконец начнут убирать дороги?" Другие жалуются на полный беспорядок с парковкой: "Ехать приходится по встречной полосе, потому что своя полоса полностью занята машинами". Несмотря на критику, часть горожан осознаёт важность туристического потока для экономики Геленджика, напоминая, что многие местные жители зависят от туристов.

Сами туристы, несмотря на некоторые неудобства, в основном остаются довольны. Они ценят природу города, его сосновые леса и возможность долгих прогулок по набережной. Однако, есть и те, кто высказывает свои замечания. Например, модель и блогер Карина Истомина, недавно посетившая Геленджик, восхищалась красотой природы, но отметила проблемы с шумом, который продолжается почти круглосуточно.

Уточнения

Геленджи́к - город на юге России, в Краснодарском крае. Административный центр муниципального образования "Город-курорт Геленджик". "Город воинской доблести" (с 2023 года).

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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