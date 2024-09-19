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Городская скука: туристы назвали европейские столицы, которые разочаровали больше всего

Туристы указали на города, которые не заслуживают второго визита
2:22
Туризм

Туристы в соцсети Reddit поделились своими впечатлениями о городах Европы, куда они уже точно не захотят возвращаться. Разочарованные путешественники назвали эти места "туристическими ловушками", "тенями былого величия" или просто "скучными городами", куда стоит приехать разве что пенсионерам.

Туристы указали на города, которые не заслуживают второго визита
Фото: flickr.com by Jorge Franganillo, CC BY 2.0

Братислава, столица Словакии, получила немало негативных отзывов. Один из пользователей описал её как "самый скучный город", где даже знаменитый Мост НЛО не стоит специальной поездки. Туристы жаловались также на холодность местных жителей и депрессивную атмосферу города.

Милан тоже разочаровал многих. Один из пользователей отметил, что этот знаменитый центр моды не произвёл на него никакого впечатления, а возвращаться туда вовсе не хотелось.

Венеция - город, который многие мечтают увидеть, удивил не всех. Несмотря на признание её красоты и уникальной архитектуры, туристы жаловались на трудности в передвижении по городу и посредственную еду.

"Венеция выглядит слишком туристически", — отметил один из комментаторов.

Осло, столица Норвегии, была названа скучной и лишённой интересной архитектуры. Туристы отмечали, что делать там особо нечего, да и природа вокруг не впечатляет по сравнению с остальной Норвегией.

Барселона, хоть и поражает своей красотой и вкусной едой, столкнулась с критикой за высокие цены и количество уличных мошенников. Местные жители, по словам туристов, устали от туристического наплыва и не всегда дружелюбны.

Базель в Швейцарии окрестили "мечтой пенсионера" за его тишину и ограниченный досуг, а Дублин потерял своё прежнее очарование, став похожим на множество других городов Европы.

Афины не произвели должного впечатления из-за грязи, жары и дороговизны, а Дубровник в Хорватии туристы назвали переполненным и слишком "срежиссированным" для туристов, особенно для поклонников "Игры престолов".

Флоренция и её знаменитый Понте Веккьо разочаровали туристов своим переоценённым статусом. А Брюссель, несмотря на свой статус столицы ЕС, вызвал жалобы на грязь, строительные работы и общую небезопасность.

Уточнения

Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour; англ. turn) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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