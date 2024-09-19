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В Таиланде запустили портал для туристов, где можно оплатить налог и оформить въездные документы

В Таиланде появилась версия Госуслуг, адаптированная для нужд туристов
Туризм

В Таиланде начал работу портал Entry Thailand — единая онлайн-платформа для туристов, где объединены различные государственные услуги.

В Таиланде появилась версия Госуслуг, адаптированная для нужд туристов
Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Mathew Schwartz is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

С помощью этого портала можно будет оплатить туристический сбор, оформить электронное разрешение на въезд (ETA), а также воспользоваться множеством других сервисов. Министерство туризма Таиланда, инициатор проекта, планирует, что портал станет универсальным инструментом для иностранных гостей страны. На сайте туристы смогут найти информацию о бронировании жилья, экскурсиях, занятиях тайским боксом и даже получить контакты туристической полиции. В перспективе также появится возможность продления визы.

Туристический налог планируется ввести с января следующего года, и сумма его составит 300 батов для тех, кто прибывает в страну по воздуху. Оплата сбора также будет осуществляться через Entry Thailand.

Дополнительной функцией портала станет оформление ETA, которое будет обязательным для всех иностранных граждан, включая россиян, прибывающих в страну по безвизовому режиму. Этот документ станет важным шагом для упрощения визита в Таиланд.

Интересно, что сам портал разработан на базе технологий, использованных для скрининга и карантинных мер во время пандемии COVID-19. По заверениям властей, техническая платформа уже прошла все необходимые испытания и готова к полноценной работе, сообщает TourDom.

Уточнения

Таила́нд — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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