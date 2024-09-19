Турция намерена увеличить количество туристов из России и СНГ до 5 млн к концу 2025 года

Турция готовится принять 5 миллионов российских туристов в 2025 году

1:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турция делает ставку на российских туристов для увеличения доходов от туризма в 2025 году. Основной целью стратегии для курортных регионов Антальи, Бодрума и Даламана является привлечение 5 млн туристов из России и стран СНГ, включая Казахстан и Узбекистан. Турецкие СМИ сообщили о завершении стратегического планирования на российском рынке, где ключевую роль сыграют крупные туроператоры. Уже завершены бронирования авиабилетов и отелей на сезон 2025 года, при этом операторы привлекли 90% всех туристов в курортные зоны Турции в 2024 году.

Фото: commons.wikimedia.org by Kafkasmurat, CC BY-SA 4.0

Для достижения цели турецкие власти намерены увеличить пропускную способность авиакомпаний и продлить туристический сезон, чтобы привлечь туристов на более длительный срок. Это должно способствовать тому, чтобы Турция оставалась привлекательным направлением на протяжении всего сезона. Стратегия также учитывает растущую важность туристов из стран СНГ, включая Казахстан и Узбекистан, чьи рынки начинают играть всё более значительную роль в планах турецкого туристического сектора.

Однако достижение этой амбициозной цели — большой вопрос. Турция сталкивается с вызовами в реализации своих планов, включая необходимость решения вопросов с логистикой и увеличением доступности рейсов. Тем не менее, Турция уверена, что эти меры помогут справиться с проблемами и усилить приток туристов из России и стран СНГ в ближайшие годы.

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).

