Краснодарский край стал самым опасным регионом для летнего отдыха в 2024 году

Эксперты назвали самый опасный регион России

1:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Краснодарский край был признан самым опасным регионом для отдыха в России летом 2024 года, согласно данным страховой компании ВСК. На его долю пришлось 80% всех инцидентов среди популярных туристических направлений.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, CC BY-SA 4.0

Примечательно, что большая часть обращений застрахованных путешественников пришлась на август (46%), тогда как на июль пришлось 35%, а на июнь всего 19%. Самыми небезопасными городами для отдыха стали Адлер (41%), Сочи (21%), Лоо (9%), Санкт-Петербург (8,5%) и Вардане (2,3%).

Курорты Краснодарского края значительно опередили другие популярные направления по числу страховых случаев, где главными причинами обращений стали гастроэнтерологические заболевания, такие как обострение гастрита и отравления, а также заболевания ЛОР-органов, включая синуситы, отиты и фарингиты. Санкт-Петербург в первую очередь столкнулся с ЛОР-заболеваниями и травмами, такими как переломы и растяжения.

Однако были и безопасные направления для летнего отдыха. Среди них выделяются Геленджик (1,4%), Кисловодск (1,2%), Москва (1,2%), Туапсе (0,7%) и Домбай (0,4%). На Северном Кавказе, который оказался одним из самых безопасных регионов, зарегистрировано всего 3,7% страховых случаев. Большая часть инцидентов была связана с ОРВИ и травмами, зафиксированными преимущественно в Ессентуках (2,2%) и Пятигорске (2,2%).

Уточнения

Краснода́рский край (неофициально — Кубань) — субъект Российской Федерации, расположенный на юго-западе страны. Входит в состав Южного федерального округа.



Страховой случай — событие, предусмотренное договором страхования или законом, с наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату страхователю.

