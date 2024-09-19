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Авиабилеты по цене чашки кофе: как россияне этим летом находили перелёты за 345 рублей

Эксперты составили рейтинг самых недорогих авиаперелётов за лето
1:26
Туризм

Несмотря на рост цен на авиабилеты, у российских туристов всё ещё есть шанс путешествовать по весьма доступным ценам. Согласно данным сервиса поиска билетов Aviasales, летом 2024 года можно было найти несколько крайне бюджетных маршрутов, как по России, так и за границу.

Эксперты составили рейтинг самых недорогих авиаперелётов за лето
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Так, например, рекордно низкая цена на билет составила всего 345 рублей за перелёт из Сочи в Москву авиакомпанией "Победа". Недорогие рейсы были зафиксированы и в другие города: в Новосибирск, Тюмень и Казань перелёты из Сочи обошлись в 374 рубля, а билет из Санкт-Петербурга в Махачкалу стоил всего 393 рубля.

Интересно, что даже международные направления не исключение. Например, пассажир авиакомпании "Азимут" смог вылететь из Кавминвод в Актау всего за 1577 рублей. Другие привлекательные цены включают перелёт из Минеральных Вод в Ереван за 2834 рубля и из Калуги в Минск за 2404 рубля. Эти случаи наглядно демонстрируют, что даже в условиях общего роста цен на авиаперелёты, при правильном выборе маршрутов и авиакомпаний, путешественники могут сэкономить значительные суммы.

Уточнения

Авиаперево́зки (воздушные перевозки) — способ транспортировки грузов и перевозки пассажиров при помощи воздушных судов.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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