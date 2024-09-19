Появился новый способ поиска утерянного багажа в Шереметьево

Шереметьево облегчает туристам поиск потерянного багажа

0:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристам, прибывающим в аэропорт Шереметьево, стало легче искать потерянный багаж благодаря нововведению, сообщает tourdom.

Фото: www.freepik.com

Теперь в терминале D аэропорта установлен специальный автомат Lost & Found, который может помочь пассажирам без обращения к сотруднику службы розыска багажа.

Процесс поиска утерянного багажа стал более удобным для туристов: им больше не нужно заполнять заявление вручную. Достаточно приложить свой посадочный талон к специальному сканеру, и все необходимые данные о перелёте и личные данные автоматически загрузятся. На основе этой информации можно быстро составить заявку, добавив контактные данные и, при необходимости, описание потерянных вещей.

Уточнения

Бага́ж (фр. bagage) (также поклажа, пожитки, скарб, кладь, особенно дорожная или походная) - вещи, которые берет с собой в дорогу пассажир.



Международный аэропорт Шереме́тьево имени А. С. Пушкина (ИАТА: SVO, ИКАО: UUEE) — российский международный аэропорт федерального значения, один из четырёх основных аэропортов Москвы и Московской области, первый в России по объёму пассажиропотока.



