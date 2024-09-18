Россиянам рассказали, чем может удивить Узбекистан

На ВДНХ Узбекистан представил свой туристический потенциал

1:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Презентация туристического потенциала Узбекистана и России прошла в национальном павильоне республики на ВДНХ, сообщает ТАСС.

Фото: adrastravel.com by Alexandra Kim, CC BY-SA 4.0

Организовано было роуд-шоу с выставками, B2B-встречами туроператоров и культурной программой, включающей дегустацию блюд, музыку и танцы.

Гостям представили Узбекистан с новой, неизведанной стороны. Выступающие утверждали, что есть множество удивительных мест в республике, помимо уже известных направлений, таких как Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива.

Посол Узбекистана в РФ Ботиржон Асадов отметил, что каждый город и район Узбекистана способен удивить российских туристов. К примеру, Каракалпакстан уже давно стал местом притяжения туристов. Там есть пустыня, где ежегодно проходит фестиваль электронной музыки, а также Аральское море, которое стоит посетить. По словам Асадова, в Узбекистане также есть Фергана, Коканд, Ташкентская область, Изумрудное озеро в горах, и множество других мест, куда можно отправиться

Уточнения

Вы́ставка достиже́ний наро́дного хозя́йства (ВДНХ) (в 1939—1959 годах — Всесою́зная сельскохозя́йственная вы́ставка (ВСХВ), в 1959—1992 годах — Вы́ставка достиже́ний наро́дного хозя́йства СССР (ВДНХ СССР), в 1992—2014 годах — Всеросси́йский вы́ставочный центр (ВВЦ)) — выставочный комплекс в Останкинском районе Северо-Восточного административного округа города Москвы, входит в 50 крупнейших выставочных центров мира.



Павильон (фр. pavillon — шатёр) — в основном, небольшая изолированная постройка.

