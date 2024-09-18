На рынке Таиланда супругам продали "огненный" жемчуг вместе с морепродуктами

В Таиланде супруги купили на рынке морепродуктов улитку с необычной раковиной

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Супруги Адисак и Савитри из Нонтхабури в Таиланде купили улиток мело на рынке, чтобы приготовить их на обед. Во время приготовления они обнаружили, что в одной из раковин есть необычный оранжевый камешек. После проведения экспертизы выяснилось, что это жемчужина весом 1,91 карата.

Фото: Wikimedia Commons is licensed under public domain

Улитки мело обитают на побережье Индонезии, Таиланда, Камбоджи и Вьетнама. Производимый ими "огненный" жемчуг является большой редкостью и получается только естественным путем.

Оценщики подтвердили, что супругам попалась ценная жемчужина. Стоимость найденной жемчужины может достигать 500 000 THB, сообщает The Thaiger.

Уточнения

Кара́т (метрический карат; русское обозначение: кар; международное: ct; итал. carato от греч. ϰεράτιον — семя рожкового дерева) — внесистемная единица массы, равная 200 мг (0,2 грамма).



Улитка — любой моллюск класса брюхоногих (Gastropoda).

