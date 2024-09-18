Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
НМИЦ: учёные создали уникальную систему для сохранения донорских сердец
Минфин уточнил порядок налогообложения квартплаты за съёмное жильё
ГАИ предупредила об опасности синей разметки для водителей
"Первобытные" черные дыры могут пролетать мимо Земли
Индия готова закупать нефть у России по сниженным ценам
Терапевт: небольшой стресс может вызвать контрастный душ
"РИА Новости": исследования лунного грунта показали новые данные о составе Луны
Почему слишком редкое мытье волос делает их тусклыми и жирными
В Госдуме предложили отменить туристический налог в межсезонье

Финские студенты стали собственниками необитаемого острова

Студенты из Финляндии купили необитаемый остров вместо летнего домика
0:59
Туризм

Финские студенты Оливер и Хелена решили приобрести необитаемый остров, так как это оказалось более доступным вариантом, чем покупка жилья.

Студенты из Финляндии купили необитаемый остров вместо летнего домика
Фото: web.archive.org by Дмитрий М, CC BY 3.0

Оливер провел детство в США, но каждое лето он проводил в Финляндии, своей родине. Пару лет назад он поступил в университет в Хельсинки, где и встретил Хелену. Весной 2024 года они приняли решение о покупке небольшого летнего домика, чтобы проводить там выходные. Однако они обнаружили, что у них не хватает денег на такую покупку. Поэтому им пришлось купить маленький необитаемый остров за 31 000 долларов США.

Площадь острова немного больше гектара. Пара планирует построить здесь дом и сауну, но на данный момент у них на острове только настил для палатки, над которой они работают, а также в процессе возведение душевой кабины, сообщает Metro.co.uk.

Уточнения

О́стров — участок суши (обычно естественного происхождения) в океане, море, озере или на реке, окружённый со всех сторон водой и постоянно возвышающийся над водой даже в период наибольшего прилива.

Гекта́р (от греч. ἑκατόν «сто» + ар; русское обозначение: га; международное: ha) — внесистемная единица измерения площади, равная площади квадрата со стороной 100 м: 1 га = 1 гм² = 10 000 м² = 100 дам² = 100 а = 100 соток = 0,01 км².

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Дезинфекция почвы в теплице: почему это важно и как провести её эффективно

Здоровая и чистая почва — залог успешного выращивания растений в теплице.

Как очистить почву в теплице: 6 необходимых мер для борьбы с болезнями и патогенами
Заправка для борща на зиму: много свежих овощей и яркий вкус лета в банке
Облегчаем себе жизнь в холода: готовим заправку для борща на зиму из сезонных овощей
В США оценили пополнение ВВС РФ новыми истребителями Су-57
Гениальный способ улучшения почвы, о котором знают не все дачники
БПЛА "Альбатрос М5" отслеживает все маршруты боевиков ВСУ и наёмников Дмитрий Плотников Виноватой в информационной войне США против властей Израиля американцы выставляют РФ Юрий Бочаров Политическая история США в свете покушений на президентов с XIX век до наших дней Игорь Буккер
Долговечность дизеля против доступности бензина: что выгоднее
Как избавиться от проволочника раз и навсегда: секреты опытных дачников
"Многомиллиардные убытки": чешская компания NET4GAS выиграла суд у российского "Газпрома"
"Многомиллиардные убытки": чешская компания NET4GAS выиграла суд у российского "Газпрома"
Последние материалы
Индия готова закупать нефть у России по сниженным ценам
Терапевт: небольшой стресс может вызвать контрастный душ
"РИА Новости": исследования лунного грунта показали новые данные о составе Луны
Почему слишком редкое мытье волос делает их тусклыми и жирными
БПЛА "Альбатрос М5" отслеживает все маршруты боевиков ВСУ и наёмников
В Госдуме предложили отменить туристический налог в межсезонье
Cell: получена первая схема структуры вируса Эбола и его сородичей
5 коварных ошибок, которые совершают водители при доливке антифриза в машину
Эксперты раскрыли, сколько мигрантов необходимо российской экономике
Диетолог: в антистрессовом рационе важно присутствие антиоксидантов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.