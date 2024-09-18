Финские студенты стали собственниками необитаемого острова

Студенты из Финляндии купили необитаемый остров вместо летнего домика

0:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Финские студенты Оливер и Хелена решили приобрести необитаемый остров, так как это оказалось более доступным вариантом, чем покупка жилья.

Фото: web.archive.org by Дмитрий М, CC BY 3.0

Оливер провел детство в США, но каждое лето он проводил в Финляндии, своей родине. Пару лет назад он поступил в университет в Хельсинки, где и встретил Хелену. Весной 2024 года они приняли решение о покупке небольшого летнего домика, чтобы проводить там выходные. Однако они обнаружили, что у них не хватает денег на такую покупку. Поэтому им пришлось купить маленький необитаемый остров за 31 000 долларов США.

Площадь острова немного больше гектара. Пара планирует построить здесь дом и сауну, но на данный момент у них на острове только настил для палатки, над которой они работают, а также в процессе возведение душевой кабины, сообщает Metro.co.uk.

Уточнения

О́стров — участок суши (обычно естественного происхождения) в океане, море, озере или на реке, окружённый со всех сторон водой и постоянно возвышающийся над водой даже в период наибольшего прилива.



Гекта́р (от греч. ἑκατόν «сто» + ар; русское обозначение: га; международное: ha) — внесистемная единица измерения площади, равная площади квадрата со стороной 100 м: 1 га = 1 гм² = 10 000 м² = 100 дам² = 100 а = 100 соток = 0,01 км².

