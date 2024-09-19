Туристы из Китая массово бронируют туры в Россию, чтобы увидеть северное сияние

Путешественники из Китая массово бронируют места в отелях Мурманска и покупают соответствующие авиабилеты на зимний сезон. Об этом пишет агентство Интерфакс со ссылкой на гендиректора туроператора "Тари-тур" Марину Левченко.
Она сообщила, что в КНР есть легенда. Согласно ей, в жизни появится удача, если увидеть северное сияние.
"Есть такая китайская легенда о том, что под северным сиянием нужно провести время, и у вас будет удача с семьёй, родятся хорошие дети и так далее. Поэтому китайские туристы, даже туристы из Тайваня и Гонконга уже появляются, которые покупают тур Москва-Петербург-Мурманск и проводят там время. И на удивление потянулись турецкие туристы. То есть спрос на Мурманск сейчас — в самом топе", — заявила Марина Левченко.
Ранее Pravda.Ru писала, что жители России стали чаще интересоваться турами в Китай.
Му́рманск — город на северо-западе России, административный центр Мурманской области.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о пополнении парка истребителей российских ВВС новыми самолётами Су-57.