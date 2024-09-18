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Более 1500 водителей на популярных моделях автомобилей начали работать в сервисе Yandex Go в Абу-Даби

В Абу-Даби начал работу сервис такси Yandex Go
1:02
Туризм

В Абу-Даби начал полноценно работать сервис такси Yandex Go, о чём сообщает издание Khaleej Times.

В Абу-Даби начал работу сервис такси Yandex Go
Фото: flickr.com by Fabio Achilli, CC BY 2.0

Ранее приложение функционировало в тестовом режиме на одном из курортов в течение пяти месяцев. За это время сервисом было осуществлено около 8000 поездок, что показало высокий интерес к услуге.

Пассажирам пока доступен только один класс автомобилей. Водители, работающие через сервис, используют популярные модели машин, такие как Toyota Camry, Nissan Altima, Hyundai Sonata, а также Tesla. На сегодняшний день в системе зарегистрировано более 1500 местных водителей, что говорит о серьёзной поддержке среди представителей транспортной отрасли региона.

Заказать такси можно через российскую версию приложения Yandex Go или через международную платформу Yango. Последнее доступно на нескольких языках, включая арабский и английский.

Уточнения

Такси́ (от фр. Taximètre «счётчик цены») — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.

А́бу-Да́би — столица Объединённых Арабских Эмиратов и эмирата Абу-Даби.

Яндекс Go - мобильное приложение компании "Яндекс", связанное с транспортировкой и доставкой. 

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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