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К 2028 году завершится производство 28 поездов для высокоскоростной магистрали Москва — Петербург

До 2028 года планируется подготовить 28 поездов для маршрута Москва — Петербург
2:08
Туризм

В 2028 году на заводе "Уральские локомотивы" начнётся производство высокоскоростных поездов для магистрали Москва — Санкт-Петербург, сообщает ТАСС.

До 2028 года планируется подготовить 28 поездов для маршрута Москва — Петербург
Фото: freepik.com by tohamina, PDM

Всего планируется изготовить 28 составов, которые будут поставляться поэтапно. В первом квартале 2028 года "РЖД" получит первые шесть поездов, во втором и третьем кварталах — ещё по семь, а к концу года производство завершится поставкой восьми дополнительных составов. В 2029 году планируется изготовить ещё 12 поездов, а в 2030 году будет поставлено три дополнительных состава. Таким образом, общее количество высокоскоростных поездов на магистрали составит 43 единицы.

Каждый поезд будет включать восемь вагонов, рассчитанных на 454 пассажирских места. В первом вагоне разместятся 15 мест "Первого класса", 4 места в "Переговорной" и 2 места в "Купе-сьюит". Второй вагон предложит пассажирам 68 мест "Бизнес-класса", а вагоны третьего, шестого, седьмого и восьмого классов будут оборудованы 48-72 местами класса "Комфорт". В четвёртом и пятом вагонах предусмотрено 83 и 52 места стандартного класса. Инновацией станет оснащение поездов автопилотом, что повысит безопасность и удобство пассажиров.

Протяжённость высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург составит 679 километров, и поезда смогут развивать скорость до 400 км/ч, позволяя преодолевать маршрут всего за 2 часа 15 минут. Составы будут курсировать каждые 15 минут, что обеспечит высокую частоту рейсов. Однако цены на билеты будут в 2,5 раза выше, чем на действующий "Сапсан". Ожидается, что стоимость проезда составит около 10 000 рублей.

Уточнения

ВСЖМ-1 Москва — Санкт-Петербург — строящаяся высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва — Санкт-Петербург для движения высокоскоростных поездов.

ЭВС "Сапсан" (Velaro RUS) — высокоскоростные электропоезда из семейства электропоездов "Velaro" производства компании "Siemens", приобретённые ОАО "РЖД" для эксплуатации на российских высокоскоростных железных дорогах.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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