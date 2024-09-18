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В Госдуме предложили пересмотреть туристический налог с учётом сезонности регионов и туристического потока

В Госдуме предложили отменить туристический налог в межсезонье
1:42
Туризм

Введение туристического налога в России должно учитывать сезонность и туристический потенциал регионов. Это предложение выдвинула зампред комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко, в письме к министру финансов Антону Силуанову.

В Госдуме предложили отменить туристический налог в межсезонье
Фото: flickr.com by Jorge Láscar, CC BY 2.0

В своём обращении она отметила, что текущая версия закона не учитывает сезонные особенности, а также различия между регионами в их привлекательности для туристов. Костенко подчеркнула, что многие регионы зависят от притока туристов только в определённые сезоны, и введение налога в такие периоды может оказать негативное влияние на местный бизнес.

Костенко также обратила внимание на необходимость внедрения гибкого подхода к определению размера налога, который бы варьировался в зависимости от времени года и туристического потенциала региона. По её мнению, налог не должен быть обязательным на территориях, которые не привлекают значительное количество туристов. Введение подобного налога может привести к снижению прибыли местных предприятий, что усугубит экономическую ситуацию в ряде регионов, передаёт "Парламентская газета".

Кроме того, она подняла вопрос о том, будут ли облагаться налогом жители соседних городов, приезжающие в соседние регионы. Введение налога также способно повлиять на стоимость гостиничных услуг, что может снизить спрос или сместить интерес туристов в сторону бюджетных вариантов размещения.

Рабочая группа Госдумы соберётся 30 сентября для обсуждения возможных изменений в закон, чтобы он способствовал развитию туризма в России.

Уточнения

Курортный сбор — разновидность государственных сборов в курортной местности.

Госуда́рственная ду́ма Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции (сокр. Госду́ма, аббрев. ГД) — нижняя палата Федерального собрания — парламента Российской Федерации.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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