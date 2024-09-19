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Стала известна цена самого дорогого тура в Турцию, который продали в 2024 году

Семья из 5 человек отдохнула в Турции за 28 миллионов рублей
0:55
Туризм

Летом семья из 5 человек приобрела путёвку в Турцию за 28 миллионов рублей. Это самый дорогой тур в страну за 2024 год, пишет агентство Интерфакс со ссылкой на президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Илью Уманского.

Семья из 5 человек отдохнула в Турции за 28 миллионов рублей
Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

Уточняется, что семья отправилась в Кемер на 1 месяц. Путёвку продал туроператор, который входит в РСТ.

"Я люблю интересные цифры. Например, самый дорогой тур в Турцию в этом году обошёлся семье из 5 человек в 28 миллионов рублей. Это была поездка в Кемер продолжительностью 1 месяц. Продал путёвку один из туроператоров, входящих в РСТ", — сообщил Илья Уманский. 

Ранее Pravda.Ru писала, что туроператоры назвали лучшие осенние даты для путешествия в Турцию.

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). 

Кеме́р — район турецкой провинции Анталья, курортный и портовый город на средиземноморском побережье. 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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