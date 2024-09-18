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Сочи, Геленджик или Турция: эксперт раскрыл лучшие направления для октябрьских поездок

Туристический эксперт назвал самые популярные направления для отдыха в октябре
1:21
Туризм

Россияне продолжают активно бронировать туры на октябрь, несмотря на колебания цен. По словам вице-президента ФРиО по гостиничному бизнесу и члена экспертного совета по туризму государственной думы Вадима Прасова, спрос на туристические направления сильно зависит от уровня отеля и его загружённости.

Туристический эксперт назвал самые популярные направления для отдыха в октябре
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Эксперт пояснил, что цены могут варьироваться не только в зависимости от времени года, но и от того, насколько заполнен отель в конкретные даты. Например, если даты менее популярны, стоимость может быть ниже, но при высоком спросе цены могут возрасти. Это объясняется взаимодействием между спросом и предложением.

Тем не менее, Прасов утверждает, что у россиян есть отличные возможности для отдыха как внутри страны, так и за её пределами. Среди популярных направлений в России эксперт выделил Сочи и Геленджик, которые особенно привлекательны в октябре благодаря комфортному климату и доступным ценам, сообщает РИА "ФедералПресс".

Для тех, кто предпочитает заграничные поездки, актуальными остаются Турция, Египет, Дубай и страны Юго-Восточной Азии. Эти направления предлагают разнообразные варианты отдыха с учётом климата и доступности в октябре.

Уточнения

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.

Ба́рхатный сезо́н — условное название одного из наиболее благоприятных периодов для отдыха и времяпрепровождения человека в условиях субтропиков, в частности в условиях средиземноморского климата.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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