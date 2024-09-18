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Эксперт объяснил, почему туристические автобусы в Египте часто попадают в аварии и как избежать риска

Эксперт раскрыл причины частых аварий с туристами в Египте
1:11
Туризм

14 сентября в Египте произошла авария с участием туристического автобуса, который следовал в Шарм-эль-Шейха после экскурсии. В результате аварии пострадали 43 человека, среди которых оказались и россияне. Это происшествие подчеркнуло проблему частых ДТП с участием туристических автобусов в Египте, которую связывают с переутомлением водителей.

Эксперт раскрыл причины частых аварий с туристами в Египте
Фото: commons.wikimedia.org by Faris knight, CC BY-SA 3.0

Генеральный директор компании "Розовый слон" Алексей Мкртчян пояснил, что многие туристы отправляются на экскурсии из отелей ранним утром, а возвращаются глубокой ночью, что оставляет водителям всего 2-3 часа на отдых перед новым рейсом, сообщает РСТ.

Часто туристические компании арендуют автобусы у местных транспортных компаний, что не всегда снижает риск аварий, несмотря на покупку экскурсий через проверенных туроператоров.

Мкртчян рекомендует туристам рассмотреть вариант авиаперелётов для поездок на экскурсии, так как это более быстрый и безопасный способ добраться из курортов Красного моря в Каир — перелёт занимает всего час.

Уточнения

Еги́пет — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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