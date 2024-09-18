Отель курорта "Роза Хутор" стал победителем номинации "Лучший номер" в конкурсе Ассоциации оздоровительного туризма

3:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

Life Balance отель Rosa Springs, расположенный в Горной Олимпийской деревне курорта "Роза Хутор", одержал победу в престижном конкурсе Ассоциации оздоровительного туризма "ТОП-5 здравниц по клиентоориентированности" в номинации "Лучший номер" в категории премиум.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Также Rosa Springs вошел в лидеры основных номинаций — 2 место по рейтингу инвестиционного потенциала, 3 место — лучший ресторан в категории премиум и 4-е место как лучшее медицинское отделение.

В конкурсе участвовали отели-санатории и здравницы со всех уголков страны, но, согласно решению жюри, лучший номер находится в горах Сочи, в первом в России Life Balance отеле Rosa Springs.

Помимо завораживающих видов на горы и спокойных интерьеров, в Rosa Springs внедрен ряд сервисов, предвосхищающих ожидания гостей — к комплектации номеров здесь подошли с особым подходом. Например, в отеле есть антистресс-номера с тематической комплектацией массажным оборудованием, очищением и увлажнением воздуха в номере.

В 2024 году номерной фонд был дополнен новыми категориями люксов и одним сюитом, оснащенными профессиональным массажным оборудованием: креслом-качалкой и массажером для ног в люксах, и инновационным массажным кресло-капсулой, очистителем и увлажнителем воздуха, феном для стайлинга волос, мини-спортивным залом в номере by Yamaguchi с утяжелителями для тренировок и беговой дорожкой по запросу.

Отель Rosa Springs всегда стремился к оздоровлению своих гостей. Здоровье сна — один из его главных приоритетов. В номерах повышенной категории комплектуется Relax-станция: ароматические кольца, тканевые маски для лица и для сна, расслабляющие травяные чаи. Также уже пятизвездочный отель Rosa Springs прошел аудит номерного фонда на предмет соответствия здоровому сну у ведущего сомнолога страны — Романа Бузунова.

По итогам совместной работы с экспертом отель предлагает услугу тематической комплектации "Здоровый сон" — это набор, состоящий из массажера для глаз, увлажнителя и очистителя воздуха, расширенного меню подушек для максимального комфорта гостей во время сна, дополнительным бонусом выступает специальная цена на респираторный мониторинг сна — для тех, кто хотел бы узнать больше о своем здоровье. Выбор данной комплектации возможен для любой категории номеров.

Справка: С 2016 года отель Rosa Springs предоставляет гостям высокое качество сервиса, комфортные номера с интерьерами в стиле горного шале и лучшими санаторно-курортными услугами. Отель расположен на курорте "Роза Хутор", на склоне горного хребта Аибга (на высоте 1,1 тыс. над уровнем моря). Из окон Rosa Springs открывается потрясающий вид на снежные пики гор. В отеле есть собственная современная Клиника превентивной медицины с отделениями диагностики, физиотерапии и бальнеолечения. Rosa Springs также является единственным отелем в горах Сочи с собственным бюветом природных лечебно-столовых вод — "Сочинской" и "Пластунской". *Life Balance Hotel — новая концепция сбалансированного отдыха от Rosa Springs