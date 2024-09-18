Посол Толчёнов надеется, что больше российских авиакомпаний будут летать на Бали

Посол Толчёнов надеется, что в будущем увеличится число рейсов из России на Бали

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Посол России в Индонезии Сергей Толчёнов в беседе с агентством РИА Новости выразил надежду, что в будущем больше отечественных авиакомпаний начнут выполнять рейсы на остров Бали.

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При этом дипломат выразил уверенность, что у России и Индонезии есть хорошее будущее в плане развития отношений в сфере туризма.

"Я уверен, что у нас очень хорошее будущее в плане развития туристических отношений и сотрудничества в плане воздушного сообщения. Надеюсь, что "Аэрофлот" — это первая, но в будущем не единственная российская компания, которая будет сюда летать. Надеюсь, что авиакомпании будут летать также с Дальнего Востока, из Сибири и из других районов России", — отметил Сергей Толчёнов.

Напомним, что авиакомпания "Аэрофлот" стала выполнять прямые рейсы на Бали.

Уточнения

Ба́ли — остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе одноимённой провинции Индонезии. Омывается с юга Индийским океаном, с севера — морем Бали Тихого океана.

