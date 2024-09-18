Прогулка на катамаране закончилась для туристки нападением акулы

Акула напала на туристку во время прогулки на катамаране

0:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Акула напала на туристку из Германии у Канарских островов. Об этом пишет агентство Интерфакс со ссылкой на испанские СМИ.

Фото: flickr.com by Steve Garner, CC BY 2.0

Инцидент произошёл 17 сентября во время прогулки на катамаране. Капитан судна вызвал спасателей. Однако туристка скончалась во время транспортировки на вертолёте в больницу.

Вид хищника, который совершил нападение, пока неизвестен. По данным испанских СМИ, в водах около Канарских островов водится довольно много белых акул. Тем не менее, было зафиксировано очень мало случаев их нападения на людей.

Ранее Pravda.Ru писала, что на Ямайке тигровая акула атаковала подростка.

Уточнения

Бе́лая аку́ла — вид хрящевых рыб монотипического рода белых акул семейства сельдевых акул.



Кана́рские острова́ — архипелаг из семи островов вулканического происхождения в Атлантическом океане, недалеко от северо-западного побережья Африки.

