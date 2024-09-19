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Гастрономический туризм в России: почему он становится всё более популярным

В России замечен рост популярности гастрономического туризма
1:16
Туризм

В России наблюдается рост популярности гастрономического туризма. Люди стремятся путешествовать по стране не только ради достопримечательностей, но также чтобы познакомиться с местной кухней, деликатесами и уникальными блюдами. Согласно исследованиям института общественного мнения "Анкетолог", 89% россиян заинтересованы в таких поездках.

В России замечен рост популярности гастрономического туризма
Фото: commons.wikimedia.org by SerEvt777, CC BY-SA 4.0

Развитию гастрономического туризма способствуют несколько факторов. Всё больше ресторанов и кафе создают не только вкусные блюда, но и интересные концепции, используя местные продукты. Это привлекает внимание туристов, и организаторы готовы добавлять гастрономические элементы в свои программы или предлагать полностью посвящённые еде путешествия.

Гастрономические впечатления становятся основным мотивом поездок, наряду с историческими и культурными интересами. Туристы часто ищут информацию о ресторанах через онлайн-карты (52%) или доверяются рекомендациям местных жителей (47%). Гастрономические гиды всё чаще появляются в различных городах, что повышает интерес к гастроэкскурсиям и мероприятиям, таким как фестивали и ярмарки.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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