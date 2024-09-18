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Путешественница из России назвала пирамиды в Каире худшим местом, которое она посещала

Российская туристка раскритиковала экскурсию на пирамиды в Каире
1:27
Туризм

Российская туристка Вера, побывавшая на экскурсии в Каире, поделилась своими впечатлениями с порталом "Тонкости туризма" и рассказала о том, что разочаровалась в посещении пирамид.

Российская туристка раскритиковала экскурсию на пирамиды в Каире
Фото: Openverse by S J Pinkney, CC BY 2.0

В своём отзыве на платформе "Дзен" Вера описала Каир как ужасное место, которое, по её мнению, не стоит обязательного посещения. Она выразила недовольство долгим переездом к достопримечательности, обилием мусора и общей грязью. По её словам, река Нил больше напоминала болотистую местность, что ещё больше усилило негативное впечатление.

Кроме того, туристка отметила, что египтяне, несмотря на священный статус пирамид, относятся к ним халатно, что вызывает недоумение. Вера упомянула, что экскурсия обошлась им с мужем в сумму от 450 до 490 долларов, что для неё было завышенной ценой за подобный опыт.

Однако путешествие не оказалось полностью неудачным. Вера поделилась, что другие экскурсии и развлечения в Египте оставили у них с мужем положительные эмоции. Они катались на квадроциклах по пустыне, наслаждались прогулками на катере и водных аттракционах, таких как "банан" и параплан. Особо им запомнился поющий фонтан и посещение музея в Шарм-эш-Шейхе, которые значительно улучшили общее впечатление от поездки.

Уточнения

Еги́пет — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).

Еги́петские пирами́ды — древние каменные сооружения пирамидальной формы, расположенные в Египте.

Каи́р — столица Египта. Крупнейший город Ближнего Востока и третий по величине город Африки, после Лагоса и Киншасы (без учёта агломерации).

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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