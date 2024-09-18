"Египетские Мальдивы": как российские туристы могут отдохнуть с комфортом и без жары в Египте

Российские туроператоры начали активно продвигать средиземноморские курорты Египта, именуемые "египетскими Мальдивами". Как отмечают участники рынка, такие направления становятся особенно привлекательными для отдыха, так как предлагают более комфортные условия по сравнению с популярными курортами Хургады и Шарм-эль-Шейха. Если в этих местах в сентябре температура может достигать 39°C, то на северных курортах Египта держатся комфортные +28-30°C, с температурой воды около +26-28°C.
Более того, такие курорты, как Эль-Аламейн, могут похвастаться известными сетями отелей, среди которых Rixos Alamein 5* и Rixos Premium Alamein 5*, предлагающие концепцию "ультра всё включено". Стоимость тура на 8 ночей в один из этих отелей начинается от 172 тыс. рублей, а в некоторые отели с более доступной ценой туры обойдутся от 87 тыс. рублей без перелёта, сообщает АТОР.
Туроператоры также выделяют несколько других преимуществ "египетских Мальдив". Во-первых, это снижение цен на размещение в сентябре и октябре на 15-25%. Во-вторых, туристы смогут наслаждаться широкими пляжами, отсутствием толп и спокойным морем с пологим входом, хотя разнообразие подводной жизни здесь скромнее, чем на Красном море.
Однако, стоит отметить, что есть некоторые сложности с перелётом — до ближайшего аэропорта прямых рейсов из России пока нет. Туристы могут долететь до Каира рейсами "Аэрофлота" или Egyptair, после чего их ждёт трансфер длительностью около 4-4,5 часов. Билеты в Каир пока стоят дорого, около 60-80 тыс. рублей в обе стороны, но в октябре ожидается снижение цен до 40 тыс. рублей.
Еги́пет — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).
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