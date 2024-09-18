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Ошибка в загранпаспорте чуть не испортила свадебное путешествие молодожёнам

Молодожёнов не пустили на рейс из-за ошибки в загранпаспорте
1:17
Туризм

Супруги чуть не остались без свадебного путешествия из-за ошибки в загранпаспорте. Соответствующая информация опубликована на сайте Канского городского суда Красноярского края.

Молодожёнов не пустили на рейс из-за ошибки в загранпаспорте
Фото: unsplash.com by Robert Oh, PDM

В июле 2023 года молодые люди заключили брак. В марте 2024-го они должны были отправиться в свадебное путешествие в Таиланд. Однако в аэропорту Красноярска выяснилось, что в загранпаспорте туристки не был указан её пол. На следующий день ей выдали новый документ. Однако путешественникам пришлось снять квартиру в городе, а также приобрести новую путёвку в Таиланд. 

По возвращении на родину семейная пара обратилась в суд с иском к отделу МВД, которое выдало документ. Они потребовали взыскать убытки в размере стоимости тура, а также компенсацию морального вреда. Его супруги оценили в 70 тысяч рублей каждому. В результате суд обязал МВД РФ выплатить убытки и компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей на человека. Решение пока не вступило в законную силу.

Ранее Pravda.Ru писала об ошибках в загранпаспорте, из-за которых могут не выпустить из страны.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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