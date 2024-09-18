"Аэрофлот" возобновил прямые рейсы из Москвы на остров Бали

"Аэрофлот" начал выполнять прямые рейсы из Москвы на остров Бали

0:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

"Аэрофлот" начал выполнять прямые рейсы из Москвы в Денпасар (остров Бали). Соответствующая информация опубликована на сайте авиакомпании.

Фото: airliners.net by Timo Breidenstein is licensed under GNU Free Documentation License

В текущем сезонном расписании полёты выполняются 2 раза в неделю. Вылет из Москвы осуществляется по вторникам и субботам, а из Денпасара — по средам и воскресеньям. С 3 октября добавится ещё 1 рейс. Из столицы России можно будет отправиться в Денпасар без пересадок по четвергам, а обратно — по пятницам.

Напомним, что "Аэрофлот" выполнял прямые рейсы на Бали до августа 2020 года. На фоне пандемии их приостановили.

Уточнения

Денпаса́р — город на юге индонезийского острова Бали, административный центр провинции Бали.

