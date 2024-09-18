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Астраханцы одобрили экологический сбор для туристов: защита природы и сохранение Волги

Астраханская область ввела экологический сбор для туристов, отдыхающих на природе
1:19
Туризм

Астраханцы одобрили введение экологического сбора для туристов, отдыхающих в палатках и на природе. Девизом голосования стал призыв "Спасем Волгу вместе!", и 96,2% участников поддержали эту инициативу. Это станет новшеством для региона, так как экосбор отличается от туристического налога.

Астраханская область ввела экологический сбор для туристов, отдыхающих на природе
Фото: commons.wikimedia.org by Lashkov17, CC BY-SA 4.0

"Дикие" туристы, оставляя за собой мусор, вызывают недовольство среди местных жителей. Каждый год миллионы рыболовов обрабатывают берега Волги, тем самым загрязняя их. Экологи указывают на катастрофические последствия для экосистемы, включая угрозу для уникальных лотосовых полей. Вячеслав Зайцев из Астраханского государственного технического университета отметил, что мусор на берегах будет со временем "стекаться" в дельту Волги.

В Министерстве находятся вопросы о том, как будет организован сбор средств и как они будут тратиться. Эксперты предлагают создавать экологические фонды на местном уровне, чтобы собранные средства шли на очистку и восстановление природы. Несмотря на сомнения представителей турбизнеса, экосбор может позитивно повлиять на имидж региона и количество туристов.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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