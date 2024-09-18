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Американец был удивлён одной из особенностей жизни русских

Американец побывал в России и удивился одной особенности жизни русских
1:03
Туризм

Американский турист, побывав в России, был удивлен одной из особенностей жизни русских — предпочтениям россиян в пеших прогулках, сообщает Лента. Своими впечатлениями он поделился с российской тревел-блогершей, которая в своем блоге "Тут вам не там" на платформе "Дзен" описала эту необычную для американца привычку.

Американец побывал в России и удивился одной особенности жизни русских
Фото: www.flickr.com by Michał Huniewicz, CC BY 2.0

Иностранец признался, что ему было непривычно так много ходить пешком, поначалу даже болели ноги. Он объяснил, что его подруга из России постоянно предлагала прогуляться до магазина или торгового центра.

"Я правда не мог понять, почему ей так нравится ходить пешком, да и всем вокруг, по всей видимости. Машин, что ли, нет? Почему нельзя просто доехать на своей машине до магазина, зачем идти пешком?" — удивлялся он.

Мужчина отметил, что американцы предпочитают автомобили, считают это более безопасным способом передвижения. Дороги в США спроектированы для водителей, а не для пешеходов.

Уточнения

Торго́вый центр (галерея, пассаж, торгово-развлекательный комплекс, торговый комплекс или молл, от англ. mall) — группа предприятий торговли, управляемых как единое целое и находящихся в одном здании или комплексе зданий.
 

Привы́чка — автоматически воспроизводимое действие, исполнение которого инициируется некоторым сигналом (триггером привычки) и выполняется и завершается с чувством удовольствия.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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