Чем так привлекает россиян бедная и опасная Аргентина

Для российских путешественников найдена идеальная безвизовая замена Европы

2:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Аргентина — это настоящий рай для тех, кто ищет разнообразный отдых и необычные сочетания, сообщает Рамблер. Здесь можно увидеть китов, пингвинов и крокодилов, посетить один из самых больших водопадов в мире и полюбоваться красотой цветных гор. Вы сможете погладить ламу, насладиться местным вином, стейками и мате, взять урок танго и прогуляться по улицам "латиноамериканского Парижа", покататься на горных лыжах и, в прямом смысле слова, оказаться на краю света.

Фото: sxc.hu by Fabián Minetti is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

Родину Хорхе Луиса Борхеса, Эрнесто Че Гевары, Диего Марадоны, Лионеля Месси и Гаспара Ноэ можно смело назвать страной ярких впечатлений.

Согласно данным Министерства внутренних дел Аргентины, в 2023 году 3,7 тысячи россиян получили вид на жительство, что является рекордом за последние годы. Американская газета The Wall Street Journal даже написала, что в столице Буэнос-Айрес образовалась "маленькая Россия".

Что же привлекает россиян в эту страну, несмотря на высокий уровень бедности (в феврале 2023 года он достиг 57,4%) и одну из самых высоких инфляций в мире?

Универсального ответа на этот вопрос нет, каждый находит свое. Одни очарованы красотой природы, другие — мягким климатом, а третьи мечтают жить в другой части света, где зима — лето, а лето — зима, где люди приветствуют друг друга поцелуем и где поход на футбол всегда важнее свидания.

"Аргентина — уникальная страна в плане природных зон: в пределах двух-трех часов езды от Буэнос-Айреса вы можете насладиться видами субтропиков, побывать под водопадами, посмотреть на крокодилов. Если вы отправитесь в другую сторону и пролетите на самолете 2,5 часа, вы окажетесь на высоте четырех-пяти тысяч метров, и там будет Пуна (холодное пустынное высокогорное плато в Андах на севере Аргентины и Чили). Кактусы в три человеческих роста, солончаки, цветные горы, ламы — что-то такое вообще нереальное. В другой стороне — провинция Мендоса с виноградниками. Барилоче напоминает Австрию или Швейцарию. Если вы спуститесь южнее, то окажетесь на ледниках. Еще южнее — район, откуда можно уехать в Антарктиду. С июня по октябрь туристы приезжают в город Пуэрто-Мадрин в Патагонии, чтобы посмотреть на китов, а с сентября по февраль там находятся пингвины в своей естественной среде обитания", — рассказывает Анастасия Шимук, гид по Буэнос-Айресу и организатор поездок по Аргентине.

Уточнения

Эрне́сто Че Гева́ра (исп. Ernesto Che Guevara [ˈtʃe ɣeˈβaɾa], полное имя — Эрне́сто Гева́ра де ла Серна, исп. Ernesto Guevara; 14 июня 1928, Росарио, Аргентина — 9 октября 1967, Ла-Игера, Боливия) — аргентинский революционер, команданте Кубинской революции 1959 года и кубинский государственный деятель.



Дие́го Арма́ндо Марадо́на (исп. Diego Armando Maradona, испанское произношение: [ˈdjeɣo maɾaˈðona]; 30 октября 1960, Ланус — 25 ноября 2020, Дике-Лухан) — аргентинский футболист, игравший на позициях атакующего полузащитника и нападающего.

