Кот Томас сбежал в аэропорту Алма-Аты и вернулся к хозяйке после месяца скитаний

Кот Томас почти месяц дожидался свою хозяйку в аэропорту Алма-Аты

1:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

История Томаса, кота, сбежавшего из переноски в аэропорту Алма-Аты, закончилась благополучно, сообщает Tourdom.

Фото: pixabay.com by Tasy Hong, PDM

21 августа пассажирка, летевшая из Алма-Аты, обнаружила, что ее кот Томас сбежал из переноски. Девушка улетела, оставив родителей искать кота, но им вернуть его не удалось. Она обратилась к сотрудникам аэропорта и волонтерам с просьбой помочь найти Томаса.

Однако, сотрудники клининговой компании, работавшие в аэропорту, видимо, не прочитали обращение. Они нашли Томаса под потолком в зоне вылета, поймали его и выставили за двери аэровокзала.

История Томаса стала известна в соцсетях, и аэропорт Алма-Аты выступил с заявлением, утверждая, что пассажирка сама выпустила Томаса из переноски и на нем не было ошейника или других опознавательных знаков.

Через месяц после пропажи, охранники аэропорта нашли Томаса на автостоянке и вернули его хозяйке. Девушка была счастлива, что ее питомец вернулся домой.

В конце августа произошел похожий инцидент в аэропорту Якутска. Собаку Ночку не пустили на рейс "Аэрофлота" в Москву, так как рейс был транзитным. Впоследствии пес попал в Москву на другом самолете, а авиакомпания принесла извинения.

Уточнения

Стоянка (другие названия: автостоянка, паркинг, парковка, гараж, карман) — здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные для хранения (стоянки) транспортных средств, преимущественно автомобилей.





Инцидент — случай, недоразумение, происшествие (обычно неприятное), столкновение.



