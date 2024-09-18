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Летний отдых стал роскошью: как изменилась ситуация с отпусками у россиян

ВЦИОМ: 33% россиян не взяли летний отпуск в 2024 году
1:39
Туризм

По данным ВЦИОМ, треть россиян не взяли летний отпуск в 2024 году, хотя этот показатель немного снизился по сравнению с предыдущим годом — с 35% до 33%. Исследование проводилось среди граждан в возрасте от 18 лет по телефону.

ВЦИОМ: 33% россиян не взяли летний отпуск в 2024 году
Фото: freepik.com by rawpixel.com, PDM

Опрос выявил, что 22% респондентов отдыхали на дачных участках, а 21% — дома, занимаясь личными делами. Впрочем, эти показатели также уменьшились: год назад на даче отдыхали 26%, а дома — 23%. Зато количество тех, кто выезжал на отдых в другие города России или за рубеж, выросло на 1%, составив 29%. Из них 8% отдыхали на курортах Краснодарского края, 4% — за границей, 3% выбрали Крым, а 14% предпочли другие регионы страны.

Отмечено, что расходы на отдых в России значительно выросли. В 2024 году средняя сумма трат на человека составила 67 394 рубля, что на 28 000 рублей больше, чем два года назад. Рост цен ощутим, особенно в сегменте внутреннего туризма.

С 2020 года также наблюдается сокращение количества дней отпуска у россиян: если тогда они имели в среднем 33 дня отдыха в год, то в 2024 году этот показатель сократился на 13 дней, что отражает общие тенденции в российском обществе по сокращению времени отдыха.

Уточнения

О́тпуск — временное освобождение от работы в будние дни на определённый период времени для отдыха и иных социальных целей с сохранением прежнего места работы.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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