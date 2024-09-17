Губернатор Беглов заявил о необходимости запуска прямого рейса на Бали из Санкт-Петербурга

Губернатор Беглов: необходимо запустить прямой рейс из Санкт-Петербурга на Бали

0:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Губернатор Александр Беглов во время встречи с пятым президентом Индонезии Мегавати Сукарнопутри заявил, что между Санкт-Петербургом и Бали следует запустить прямой рейс. Об этом пишет агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, PDM

Александр Беглов уточнил, что открытие прямого авиасообщения можно достичь силами российской или индонезийской авиакомпании. Он добавил, что Индонезия стала одной из наиболее востребованных стран для отдыха у жителей Санкт-Петербурга.

"Несмотря на непростую ситуацию на международной арене, Петербург и Индонезия продолжают укреплять сотрудничество", — отметил Александр Беглов.

Ранее Pravda.Ru писала, где остановиться на Бали в 2024 году.

Уточнения

Ба́ли — остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе одноимённой провинции Индонезии.

