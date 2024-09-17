Губернатор Беглов заявил о необходимости запуска прямого рейса на Бали из Санкт-Петербурга

Губернатор Александр Беглов во время встречи с пятым президентом Индонезии Мегавати Сукарнопутри заявил, что между Санкт-Петербургом и Бали следует запустить прямой рейс. Об этом пишет агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Александр Беглов уточнил, что открытие прямого авиасообщения можно достичь силами российской или индонезийской авиакомпании. Он добавил, что Индонезия стала одной из наиболее востребованных стран для отдыха у жителей Санкт-Петербурга.
"Несмотря на непростую ситуацию на международной арене, Петербург и Индонезия продолжают укреплять сотрудничество", — отметил Александр Беглов.
Ранее Pravda.Ru писала, где остановиться на Бали в 2024 году.
Ба́ли — остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе одноимённой провинции Индонезии.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch об утрате ВВС Украины.