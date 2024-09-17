Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Евросоюз продолжает увеличивать закупки российского СПГ
Домашний массаж: как он помогает уменьшить объёмы и похудеть?
BMJ Mental Health: психологически устойчивые люди реже умирают в среднем возрасте
Фукуяма считает, что Украине на РФ можно повлиять только путем ударов вглубь страны
Подросток забрызгал газовым баллончиком девочек в Новосибирске
Вступил в силу запрет США на некоторые IT-услуги лицам в России
Во Владивостоке вор 9 месяцев грабил гаражи во Владивостоке
Секреты успешного хранения свёклы: как сохранить овощ свежим до нового урожая
В Свердловской области задержан диверсант, готовивший теракт

Сезонное снижение цен на отдых в Анапе: как сэкономить до 50% на отелях этой осенью

Цены на отдых в Анапе снизились до 50% в осенний период
1:15
Туризм

В Анапе начинается традиционное осеннее снижение цен на проживание в отелях. Цены становятся доступнее на 30%, а в некоторых случаях и на 50%.

Цены на отдых в Анапе снизились до 50% в осенний период
Фото: commons.wikimedia.org by pmart2, CC BY 3.0

Кроме того, ряд отелей вводят специальные осенние акции, чтобы привлечь туристов. Однако эксперты советуют не расслабляться, так как спрос на отдых в этом популярном курортном городе остается высоким. Поэтому тем, кто планирует поездку, лучше бронировать туры заранее.

Согласно данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), стоимость недельных туров в Анапу для двоих в сентябре начинается от 10,5 тыс. рублей. Это предложение от компании "Мультитур", которая включает размещение в гостинице с завтраками.

Другие предложения, такие как тур от компании "Интурист" в трёхзвёздочный отель, стартуют от 23,8 тыс. рублей. Те, кто предпочитает более комфортные условия, могут выбрать четырёхзвёздочные отели: отель с завтраками будет стоить от 39 тыс. рублей, а тур с проживанием по системе "всё включено" обойдётся в 72 тыс. рублей.

Уточнения

Ана́па — город-курорт на юге России, в Краснодарском крае. Климатический и бальнеологический курорт (преимущественно детско-подростковый).

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Дезинфекция почвы в теплице: почему это важно и как провести её эффективно

Здоровая и чистая почва — залог успешного выращивания растений в теплице.

Как очистить почву в теплице: 6 необходимых мер для борьбы с болезнями и патогенами
Заправка для борща на зиму: много свежих овощей и яркий вкус лета в банке
Облегчаем себе жизнь в холода: готовим заправку для борща на зиму из сезонных овощей
Белить или не белить деревья осенью? Разбираемся в правилах и нюансах
Преимущества и недостатки утреннего и вечернего мытья головы: как выбрать идеальный режим ухода за волосами?
Беспилотник X-FRONTER. Компактный разведчик и ударный дрон от НАТО Дмитрий Плотников Виноватой в информационной войне США против властей Израиля американцы выставляют РФ Юрий Бочаров Политическая история США в свете покушений на президентов с XIX век до наших дней Игорь Буккер
Гениальный способ улучшения почвы, о котором знают не все дачники
Живот будет плоским и рельефным: 3 эффективных упражнения
В США высказались об атаке украинского спецназа на форпост РФ в Сирии
В США высказались об атаке украинского спецназа на форпост РФ в Сирии
Последние материалы
Евросоюз продолжает увеличивать закупки российского СПГ
Цены на отдых в Анапе снизились до 50% в осенний период
Домашний массаж: как он помогает уменьшить объёмы и похудеть?
BMJ Mental Health: психологически устойчивые люди реже умирают в среднем возрасте
Фукуяма считает, что Украине на РФ можно повлиять только путем ударов вглубь страны
Подросток забрызгал газовым баллончиком девочек в Новосибирске
Вступил в силу запрет США на некоторые IT-услуги лицам в России
Во Владивостоке вор 9 месяцев грабил гаражи во Владивостоке
Секреты успешного хранения свёклы: как сохранить овощ свежим до нового урожая
В Свердловской области задержан диверсант, готовивший теракт
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.