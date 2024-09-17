Сезонное снижение цен на отдых в Анапе: как сэкономить до 50% на отелях этой осенью

Цены на отдых в Анапе снизились до 50% в осенний период

1:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Анапе начинается традиционное осеннее снижение цен на проживание в отелях. Цены становятся доступнее на 30%, а в некоторых случаях и на 50%.

Фото: commons.wikimedia.org by pmart2, CC BY 3.0

Кроме того, ряд отелей вводят специальные осенние акции, чтобы привлечь туристов. Однако эксперты советуют не расслабляться, так как спрос на отдых в этом популярном курортном городе остается высоким. Поэтому тем, кто планирует поездку, лучше бронировать туры заранее.

Согласно данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), стоимость недельных туров в Анапу для двоих в сентябре начинается от 10,5 тыс. рублей. Это предложение от компании "Мультитур", которая включает размещение в гостинице с завтраками.

Другие предложения, такие как тур от компании "Интурист" в трёхзвёздочный отель, стартуют от 23,8 тыс. рублей. Те, кто предпочитает более комфортные условия, могут выбрать четырёхзвёздочные отели: отель с завтраками будет стоить от 39 тыс. рублей, а тур с проживанием по системе "всё включено" обойдётся в 72 тыс. рублей.

Уточнения

Ана́па — город-курорт на юге России, в Краснодарском крае. Климатический и бальнеологический курорт (преимущественно детско-подростковый).

